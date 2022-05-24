Kedi/Köpek Tüyü Yutmak Kist Oluşumuna Sebep Olur Mu?

Kedi / Köpek Tüyü Yutunca Ne Olur?

Kedi ya da köpeğimin tüyünü yanlışlıkla yutarsam karaciğerimde, akciğerim de veya midemde tüyler birikip kist oluyor mu?

Bu noktada hasta sahiplerimizin kafasını karıştıran sanırım birkaç bilginin iç içe geçmesi… İnsanlarda karaciğer ve akciğer gibi organlarda kist (Kist Hedatit) oluşumuna neden olan Echinococcus cinsi parazitlerdir. Köpekler Echinococcus Granulosus için; kediler de Echinococcus Multiocularis için son konaktır. Bu parazitle enfekte hayvanların dışkılarının insana (ara konak) bulaşması, insanda (özellikle büyük oranda karaciğerde) kistlere neden olabilir.

Bu parazitler insana enfekte (Echinococcus paraziti taşıyan) hayvandan (büyük çoğunlukla köpeklerden), direkt dışkıyla temas yoluyla geçebildiği gibi; hayvanların tüylerinin yanlışlıkla yutulması, hayvanların dışkılarını yaptığı toprakta yetişen sebze ve meyvelerin iyi yıkanmadan yenmesiyle bulaşır.

İlk paragrafta bahsedilen kafa karışıklığı; kist oluşumunun nedeninin hayvanların tüylerinin yutulma ya da soluma neticesinde karaciğer, akciğer veya mide de birikim yaptığının sanılmasıdır. Yukarıda da anlatıldığı gibi kist yapan parazittir, tüyün kendisi değildir.

Bir diğer karışıklığa neden olan yanılgı da; kedilerde “Hairball” (Kediler sıklıkla kendilerini yalayarak temizledikleri için bol miktarda tüy yutarlar. Bazı durumlarda tüyler birikip midede yumak haline gelir ve mide-bağırsak problemlerine yol açar.) olarak bilinen ve yaygın olarak görülen problemin insanlarda da aynı şekilde sıklıkla görüldüğü algısıdır. Medyada zaman zaman yer alan haberlerde ki vakaların nerdeyse tamamı TRİKOFAJİ’dir. (Saç/kıl yeme hastalığı) Kedi ve köpek tüyüyle ilgisi yoktur.

Sonuç olarak; parazit taşımadığı sürece yanlışlıkla yutulan tüyün insana bir zararı yoktur. Kedi ve köpeklerin parazit tedavilerinin düzenli yapılması, parazit tedavisi yapılmayan kedi ve köpeklere temas ettikten sonra ellerin iyice yıkanması, yine sebze ve meyvelerin iyice yıkandıktan sonra yenmesi, bu anlamda oluşabilecek sorunların önüne geçmektedir.