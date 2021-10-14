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Kanserden korkma, geç kalmaktan kork

Meme kanserine dikkat çekmek isteyen sağlıkçılar, ‘veda notu’ panosu oluştururken, pembe balonlar da uçurdu.

Sağlık 14.10.2021, 13:33
Kanserden korkma, geç kalmaktan kork

Meme kanserine dikkat çekmek isteyen sağlıkçılar, ‘veda notu’ panosu oluştururken, pembe balonlar da uçurdu.

Özel Hayat Hastanesi çalışanları, meme kanserine dikkat çekti. Sağlık çalışanları, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla ‘Meme kanserine veda notu’ panosuna farklı notlar yapıştırarak kanserin önemine dikkat çekti. Pembe taç takan çalışanlar, pembe balonları da uçurmayı ihmal etmedi.

Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, “Bütün kadınlarımıza meme kanserinin önemini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Bunun mutlaka tedbirini almamız gerekiyor. Kanserden korkmamak, geç kalmaktan korkmak gerekiyor. Meme kanserinin hangi döneminde olursa olsun erken teşhisle tedavi olunabiliyor. Onun için mutlaka doktora başvurmak ve tedaviye başlamak gerekiyor. En önemlisi de kadınlar mutlaka kontrollerini düzenli yaptırmalı ve ihmal etmemelidir” dedi.

Çalışanların panoya yazdıkları, ‘sen güçlüsün gülümse’, bedenini sev’, ‘korku yok tedbir var’ , ‘hayat yaşamaya değer’, ‘kontrolü elden bırakma’, ‘kontrollü ol’ notları dikkat çekti.

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