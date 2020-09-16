Kanser tedavisinde bor umudu

Türkiye’nin önünü açarak hammaddede dışa bağımlılığı azaltmak ve Medical Revolution “Medikal Devrim” için piyasaya adımını atan Medirevo, bor ve kenevirin mucizesi ile piyasaya birbirinden eşsiz ürünler sunuyor.

Sayısız faydası bulunan bor ve kenevir tohumu yağını bir araya getirerek 66 çeşit ürüne imza atan Medirevo markasının Yönetim Kurulu Başkanı Devrim Hamaratlar, Ulusal Bor Enstitüsü BOREN’in yayınladığı Bor ve İnsan Sağlığı kitabında da belirtildiği üzere, bor maddesinin sağlık açısından büyük önem taşıdığını ve özellikle kanser tanı tedavisinde çok sayıda çalışmada kullanıldığını söylüyor.

İçerisinde borik asit, borat, borat ester bileşiklerinin yer aldığı borun, antikarsinojen etkileri olduğunu da sözlerine ekleyen Hamaratlar, yakın dönemde yapılan bor ve bileşiklerinin DNA hasarı üzerindeki koruyucu etkilerini ortaya koyan çalışmalardan bahsederek borun başta kanser olmak üzere, çok sayıda hastalığın tedavisinde kullanılacağını da belirtiyor.

Cerrahi girişim olmadan önerilen yeni yöntem

Dünya rezervinin yüzde 73’ünü Türkiye topraklarında bulunduran ve sanayi açısından büyük önem taşıyan bor elementini içeren kanser tedavisi ilacı "Bortezomib"in Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi(FDA) onaylı ilk bor içeren bir ajan olduğunu söyleyen Hamaratlar, bor bileşiği ile özellikle beyin ve boyun kanser tedavisinde kullanılan diğer bir tedavi yönteminin ise "Bor Nötron Yakalama Terapisi" olduğunu belirtiyor. Bu yöntem, özellikle girişimsel tedavi güçlüğü olan baş, boyun tümörlerin tedavisi olmak üzere, pek çok tümörde cerrahi girişim yapılamayan bir tedaviye seçenek olarak önerilen yeni bir yöntem.

Klasik kanser tedavi yöntemleri arasında olan kemoterapi ve radyoterapinin, kimi zaman kanserli hücreleri olduğu kadar sağlıklı hücreleri de etkileyerek bazı olumsuz sonuçlar ve yan etkiler doğurabildiğini söyleyen Hamaratlar, “Yeni bir tedavi konsepti olarak önerilen bor içerikli “Teranostik”in, kanser tedavisinde yeni bir yönteme geçişi amaçlayan bir yaklaşım olduğunu belirtiyor. Bu yaklaşımda, öncelikle kanser hücrelerini hedefleyip vücuttaki sağlıklı hücreleri koruyarak tedavi edici dozdaki radyasyonun doğrudan kanser odaklarına, yüksek dozlarda iletilmesi sağlanıyor.

Boron nötron yakalama terapisi

Hamaratlar, “boron nötron yakalama terapisi” yöntemi konusunda, "Japonya'daki ortaklarımızla beyin kanseri olan hastalarda bunu denedik. Bor elementiyle kanser tedavisinde çok güzel sonuçlar aldık. Borun enerjisi, herhangi bir hücreyi öldürebilecek güçte; eğer bor elementi kanser hücresine girerse onu, sağlıklı hücreye girerse bu hücreyi öldürür. Kimyacılar olarak bizim görevimiz, onu kanser hücresine yönlendirmek" diyen ABD'nin Northern Illinois Üniversitesinden Prof. Dr. Narayan Hosmane’ in kanser tedavisinde başarılı sonuçlar elde ettiğine de dikkat çekiyor.

Medirevo’dan CBD Takviye Edici Gıda

Bor ve kenevir mucizesi ile ürünler sunmaya devam eden Medirevo bitki, hayvan ve insan hücreleri tarafından sentezlenemediğinden sebze ve meyve yoluyla da hazır olarak alınan bor maddesini, takviye edici gıda olarak piyasaya sürüyor. Kalsiyum, fosfor, D vitamini, magnezyum ve benzeri çok sayıda vitamin içeren bor ve kenevir tohumu yağı mucizesiyle hazırlanan destekleyici ürün CBD Bor ve Kenevir İçeren Takviye Edici Gıda, bağışıklık sisteminizi güçlendirmenize yardımcı olacaktır.

Türkiye’nin milli servetlerine sahip çıkmayı misyon edinen Medirevo, bor ve kenevirin eşsiz mucizesine attığı imzalar ile daha huzurlu, sağlıklı ve mutlu bir Türkiye için ilerlemeye devam edecek.