Kalp hastası yaşlı adam için zorlu mücadele

Van’ın Erciş ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan mahalledeki kalp hastası yaşlı adam, ekiplerin zorlu mücadelesi sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçenin Kekliksırtı Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşında kalp hastası Ahmet Dilmanç’ın rahatsızlanması ile yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Dilmaç’ı hastaneye ulaştıracak ambulans tipi ve fırtına nedeniyle yolda mahsur kalırken, Erciş Belediyesinden destek istenildi. Belediye ve sağlık ekiplerin saatler süren mücadelesinin ardından ekipler köye vardı. Sağlık ekipleri hastaya ambulansta yaptıkları ilk müdahalenin ardından Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine ulaştırdı.

Hastanın hayati tehlikesin olmadığı öğrenildi.

Bahattin Dilmanç, kalp hastası babasının rahatsızlandığını belirterek, “112 Acil Servis ekibini aradık. Onlar gelirken yarı yolda tipi ve fırtına nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldılar. Belediyemiz karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla sağlık ekipleri sağ salim ulaştı. Şükürler olsun şu an ambulansta babama ilk müdahale yapılıyor. Babam daha öncede kalp krizi geçirmişti. Allah devletimizi ve milletimizi var etsin. Gecenin bu saatinde bizlere hizmet etmekteler” dedi.