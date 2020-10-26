Kalp hastalarına ’kontrollerinizi ertelemeyin’ çağrısı

Kalp hastalarının tedavilerini yarım bırakmaması gerektiğine dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yunus Emre Okudan, "Covid-19 olurum gibi tedirginliklerle bir hastanın; hastaneye gitmemesi, tedavisini aksatması kendisi için daha büyük bir tehlikedir. Bu yüzden kalp hastalarının kontrollere gelmesinde fayda var" dedi.

Side Anadolu Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yunus Emre Okudan, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’a karşı kalp hastalarının dikkat etmesi gereken noktalarda önerilerde bulundu. İçinde bulunduğumuz Covid-19 salgını sürecinde kalp hastalarının kendilerine mümkün olduğu kadar dikkat etmesi gerektiğini belirten Dr. Okudan, "Kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklı ölüm oranı dünyada birinci sırada. Kontrollerini aksatmış bir kalp hastasının ölüm ihtimali, covid olup ölme ihtimali şu an için daha yüksek seyredecektir. Bu yüzden kalp hastalarının kontrollerini ertelememesi gerekmektedir. İlaçları bittiği zaman doktorlarına gitmeleri ve ilaçlarını eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekiyor" dedi.

Günlük 30 dakika yürüyüş

Kalp hastalarının tedavilerini yarım bırakmaması gerektiğine dikkat çeken Dr. Okudan, "’Covid olurum’ gibi tedirginliklerle bir hastanın; hastaneye gitmemesi, tedavisini aksatması kendisi için daha büyük bir tehlikedir. Bu yüzden kalp hastalarının kontrollere gelmesinde fayda var. Bu süreçte beslenmelerine daha fazla dikkat etmelerini öneriyoruz. Hazır gıdalar tüketmemelerini, kırmızı et tüketimine dikkat etmeleri konusunda uyarıyoruz. Balık, yeşillik tüketimini arttırmaları konusunda önerilerde bulunuyoruz. Günlük 30 dakika yürüyüşlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Maske takarak erken saatlerde kimsenin olmadığı zamanlarda yürüyüş yapabilirler. Maske takarak önlemlerimizi alabiliriz. Yeter ki dikkat edelim. Hiç çıkamayanlar için de evde yapılabilecek egzersizler var. Gayet de evde egzersiz yapabiliriz. Önemli olan ne yapmamız gerektiğini bilmek ve yapmak" dedi.