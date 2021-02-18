İtalya’da son 24 saatte 13 bin 762 yeni vaka

İtalya’da korona virüs salgınında son 24 saatte 13 bin 762 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 765 bin 412’ye yükseldi.

İtalya’da korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 288 bin 458 Covid-19 testi yapıldığı ve 13 bin 762 pozitif vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 2 milyon 739 bin 591’e ulaştığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 347 kişinin daha Covid-19 nedeni ile hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının ise 94 bin 887’ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 17 bin 771 kişinin daha iyileştiğini, aktif Covid-19 vaka sayısının 384 bin 501’e gerilediğini aktardı. İtalya’da yoğun bakımdaki Covid-19 hasta sayısı ise 2 kişi artarak, 2 bin 45’e yükseldi.