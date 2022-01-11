İngiltere’de Covid-19 semptomu göstermeyenler PCR testi yaptırmayacak

İngiltere’de alınan yeni kararlara göre, Covid-19 semptomuna sahip olmayan kişilerin PCR testi yaptırmasına gerek kalmayacak.

İngiltere’de artan Covid-19 vakaları sonrası yeni kurallar uygulamaya giriyor. Ülkede alınan yeni kararla birlikte, Covid-19 semptomu göstermeyen kişilerin PCR testi yaptırması gerekmeyecek. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’ndan (UKHSA) yapılan açıklamada, değişikliğin Covid-19’un yaygınlığını ve hızlı testlerin doğruluğunu yansıttığı belirtildi.

Hükümetten yapılan açıklamada ise, Covid-19’un 3 ana semptomu olan yüksek ateş, sürekli öksürük ve tat-koku duyusunun kaybolması halinde PCR testlerinin yapılmasına devam edileceği bildirildi.

Semptom gösteren kişiler, sağlık ve toplu taşıma çalışanları ve belirlenen diğer meslek gruplarındaki kişiler düzenli olarak PCR testi yaptırmaya devam edecek.

Karantina süresi kısalabilir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetin Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin karantina süresini 7 günden 5 güne düşürme ihtimalinin olabileceğini belirtti.

UKHSA ise, ABD’de uygulanan 5 günlük karantina süresinin İngiltere’den kısa olduğunu söylemişti.

İngiltere’de 6 Ocak’ta 698 bin 502 bin, 9 Ocak Pazar ise 613 bin 496 Covid-19 testi yapılmıştı.