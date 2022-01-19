İngiltere’de B Planı kısıtlamaları sona eriyor

İngiltere’de Covid-19 tedbirleri nedeniyle uygulanan B Planı kısıtlamaları kapsamında Covid-19 pasaportu ve maske zorunluluğunun kaldırıldığı açıklandı.

İngiltere tüm dünyayı etkisi altına alan Omicron mutasyonuna rağmen Covid-19 tedbirlerini gevşetiyor. Başbakan Boris Johnson tarafından yapılan açıklamada, uygulamada olan B Planı kapsamında Covid-19 pasaportu, evden çalışma ve maske zorunluluğunun gelecek hafta perşembe gününden itibaren kaldırılacağı belirtildi.

Johnson, Avam Kamarası’ndaki Covid-19 vakalarında düşüşler görüldüğü ve ülkede Omicron mutasyonundaki en yüksek seviyeye ulaşıldığı için tedbirlerin gevşetilebileceğini söyledi.

Halkın kararına güvenme zamanı

Johnson ayrıca, kapalı ve kalabalık alanlardaki maske kullanımında da halkın kararına güvenme zamanının geldiğini belirtti.

Bakımevi ziyaretleri ile ilgili de konuşan Johnson, bu alanda uygulanan kısıtlamaların zamanı geldiğinde kaldırılacağını söyledi.

Covid-19 hastalarının izolasyon süreleriyle ilgili yasal düzenlemenin 24 Mart’ta son bulacağını ifade eden Johnson, bu sürenin öne çekilebileceğini de belirtti.

İngiltere’de son açıklanan Covid-19 verilerine göre, 94 bin 432 vaka tespit edildi ve 438 kişi hayatını kaybetti.