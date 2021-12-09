İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Yalçınkaya: “Bu mevsimde Covid-19 ile en sık karıştırılan grip enfeksiyonu”

Covid-19 ile en sık karıştırılan özelikle bu mevsimde grip enfeksiyonu olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Asena Serap Yalçınkaya, “İnfluenzada (Grip) yine üst solunum enfeksiyonu yapan bir viral ajandır. Bazen Covid-19 hastaları grip olmuşum diye gelebiliyor. Grip olanlar acaba Covid miyim diye karşımıza çıkabiliyor. Bu aşamada insanlara önerim kendileri teşhis koymasından ziyade özelikle bir hekime başvurmalarıdır” dedi.

Elazığ Mediline Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Asena Serap Yalçınkaya, kış aylarında özellikle çok karıştırılan Covid-19 ile üst solunum yolu enfeksiyonları hakkında bilgi verdi.

Günümüzde Covid-19 ile influenza enfeksiyonunun çok karıştırıldığını vurgulayan Uzm. Dr. Asena Serap Yalçınkaya, “Polikliniğimizde üst solunum yolu enfeksiyonları olarak en sık Covid-19, influenza ve atipik bakteriler görülüyor. Biz bu üç enfeksiyonu biraz derinlemesine irdelenecek olursak, Covid-19 zaten 2 yıldır bahsettiğimiz bulgularla karşımıza geliyor. Yeni varyant konusunda ülkemizde bir klinik deneyim yok. Onu zamanla gözlemleyip göreceğiz. Covid-19 ile en sık karıştırılan özelikle bu mevsimde girip enfeksiyonudur. Biraz bundan bahsetmek istiyorum. İnfluenzada yine üst solunum enfeksiyonu yapan bir viral ajan. Covid ile benzer bulgularla karşımıza geliyor. Özelikle halk tarafından Covidle çok karıştırılabiliyor. Bazen Covid hastaları influenza yani grip olmuşum diye gelebiliyor. Veya grip olanlar acaba Covid miyim diye karşımıza çıkabiliyor. Bu aşamada insanlara önerim kendileri teşhis koymasından ziyade özelikle bir hekime başvurmaları” şeklinde konuştu.

Bunların yanında sıkça karşılaştığı bir diğer enfeksiyon olan atipik enfeksiyona değinen Uzm. Dr. Asena Serap Yalçınkaya, “Viral enfeksiyonların yanında en çok karşılaştığımız diğer bir grup bakteriyel enfeksiyonlar. Bu mevsimde gördüğümüz bakteriyel enfeksiyonlar bizim atipik dediğimiz enfeksiyonlar oluyor. Bunlarda aslında biraz viral enfeksiyonları taklit edebiliyorlar. Burada bazı klinik bulgular var. Hekimin ayırt edebildiği. Ateş, fiziki muayene, bulgular, klinik ve laboratuvar testler. Biz hastaları muayene ediyoruz ve daha sonra gerekli laboratuvar testleri istiyoruz. Gerekirse akciğer filmi çektiriyoruz ve buna göre bakteriyel viral ayrımı yapıyoruz. Tedavi olarak farklı moderniteler içeriyor” diye konuştu.

Enfeksiyon çeşitlerinin tedavileri için nasıl bir yol izlediklerini aktaran Dr. Yalçınkaya, “Viral enfeksiyonda eğer etkene sipesifik bir antiviral tedavi varsa başlıyoruz. Bunun dışında destek tedavileri veriyoruz. Hastaya istirahat öneriyoruz. Dengeli ve yeterli beslenme öneriyoruz. Bakteriyel enfeksiyondan şüphelendiğimiz durumda da o etkene yönelik uygun bir grup antibiyoterapi başlıyoruz. Covid tedavisinde zaten bakanlığın önerdiği bir Covid tedavi protokolü var onu uyguluyoruz. Tabi biz bu aşamada hastalara özelikle şu anda 3 grup enfeksiyon çok görüldüğü için kendi kendilerine teşhis koymamalarını, tanı ve tedavi de geçirmemeleri açısından bir uzmana başvurmalarını öneriyoruz. Evde de yine düzenli uyku, bol C vitamini ve yatak istirahati öneriyoruz” şeklinde konuştu.