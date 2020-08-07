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Hong Kong, tüm sakinlerine ücretsiz Covid-19 testi sağlayacak

ÇİN'İN HONG KONG ÖZEL İDARE BÖLGESİ'NDE YAŞAYAN HERKESİN ÜCRETSİZ YENİ TİP KORONA VİRÜS (COVİD-19) TESTİ YAPTIRABİLECEĞİ DUYURULDU.

Sağlık 07.08.2020, 16:10
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Hong Kong, tüm sakinlerine ücretsiz Covid-19 testi sağlayacak

Çin’in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde yaşayan herkesin ücretsiz yeni tip korona virüs (Covid-19) testi yaptırabileceği duyuruldu.

Çin’in Hong Kong Özel İdare Bölgesi’nde yeni tip korona virüse(Covid-19) salgınında artan vak’a sayısına karşı yetkililer harekete geçti. Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, bölgede yaşayan yaklaşık 7 milyon 500 bin kişiye ücretsiz yeni tip korona virüs (Covid-19) testi sunulacağını açıkladı. "Hong Kong’daki durum hala kritik durumda" diyen Lam, söz konusu planın en erken 2 hafta içinde uygulanmasının muhtemel olduğunu ifade etti. Lam’ın açıklaması, Çin’in salgında yaygın olarak test yapılması amacıyla Hong Kong’a sağlık ekibi göndermesinden günler sonra geldi. Çin, korona virüs ile mücadele kapsamında Hong Kong’a ilk kez yardımda bulunuyor.

Lam herkese ücretsiz test sunulmasına karşı gelen eleştirilere yönelik, "Hong Kong vatandaşlarının DNA örneklerinin ana kara Çin’e gönderileceğini söylemek yanlış ve karalamadır" diyerek testten sonra tüm örneklerin imha edileceğini duyurdu.

Öte yandan Hong Kong, Temmuz başında yerel olarak bildirilen korona virüs vak’alarında artış kaydedilmesi üzerine toplanmaları iki kişiyle sınırladı ve tüm açık kamusal alanlarda maske takmayı zorunlu kıldı. Ocak ayından bu yana Hong Kong’da virüs nedeniyle toplam 46 kişi hayatını kaybederken, 3 bin 939 vak’a tespit edildi. Hong Kong’da son 24 saatte ise 81’i yerel olmak üzere 89 yeni vak’a kaydedildi.

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