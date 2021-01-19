Helikopter ambulanstan 10 yılda 2 bin 500 acil uçuş

Konya’da 10 yıl önce hizmete başlayan ve pek çok komşu ile de hizmet sunan helikopter ambulans, bugüne kadar 2 bin 500 hastaya şifa oldu.

Konya İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde gün doğumu ile gün batımı arasında hizmet veren helikopter ambulans, dağ tepe, kar kış demeden zorlu arazilere iniş yaparak binlerce hastayı hastanelere yetiştirdi. Özellikle zaman açısından önem arz eden trafik kazalarında ve hayati tehlike taşıyan kalp rahatsızlıkları gibi çeşitli hastalıklarda ihtiyaç duyulan helikopter ambulans, vakit ile yarışın söz konusu olduğu durumlarda havalanarak hastaların umudu oldu.

Helikopter ambulans ekibini Beyhekim Heliport alanında ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, Türkiye’nin sağlık sisteminde geldiği noktanın diğer ülkeler tarafından gıpta ile izlendiğini ifade ederek, “Sağlık hizmetlerinde geldiğimiz nokta gurur verici olsa da hedefimiz her zaman daha iyisini başarabilmek olmalıdır” dedi.

2020 yılında helikopter ambulansın 221 acil vakaya müdahale ettiğini, hizmet vermeye başladığı tarihinden bu yana ise 2 bin 500’ün üzerinde hastanın hızlı bir şekilde hastanelere ulaştırılmasını sağladığını vurgulayan Prof. Dr. Koç, “Hayat kurtarmak için dakikaların hatta saniyelerin bile önemli olduğu durumlarda vakaları ambulans helikopterimiz ile taşımaktayız. İlimizin yüzölçümü bakımından çok geniş bir alana sahip olduğu düşünüldüğünde helikopter ambulansımızın ne kadar hayati rol üstlendiği ortadadır” şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarının canları pahasına kutsal bir görevi yerine getirdiklerinin de altını çizen Prof. Dr. Koç, “112 acil sağlık hizmetleri Sağlık Müdürlüğümüzün dışarıya açılan penceresi konumundadır. Buralarda görev yapan mesai arkadaşlarımız önemli ve hayati hizmetlerin verildiği, hayatların kurtarıldığı bir sistemi yürütmektedirler. Bizlerde sağlık yöneticileri olarak acil sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması ve personelimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi adına şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizden gelen gayreti göstereceğiz” diyerek helikopter ambulans ekibinde görev yapan uçuş ekibine teşekkür etti.