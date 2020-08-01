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Hastane müdür yardımcısı korona virüse yenik düştü
ERZURUM HORASAN DEVLET HASTANESİ MÜDÜR YARDIMCISI EROL TEPE COVİD-19 NEDENİYLE TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE BUGÜN HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık 01.08.2020, 17:26
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Erzurum Horasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Erol Tepe, Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Korona virüse yakalanan Horasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Erol Tepe, bir süredir Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Tepe, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Yapılan tedaviye olumlu cevap vermeyen Tepe, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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