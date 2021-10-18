banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
MHP'den bedelli askerlik talebi!
MHP'den bedelli askerlik talebi!
TFF’den hakem açıklaması
TFF’den hakem açıklaması
Selçuk Bayraktar: Akıncı'nın tasarımı babama ait
Selçuk Bayraktar: Akıncı'nın tasarımı babama ait
Lucy, Jüpiter'e Orhan Pamuk alıntısıyla gidiyor!
Lucy, Jüpiter'e Orhan Pamuk alıntısıyla gidiyor!

Günlük aşılamanın azaldığı Karabük’te haftalık vaka sayısı 991’e ulaştı

Korona virüs vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il arasında yer alan Karabük’te haftalık vaka sayısı 991’e yükseldi.

Sağlık 18.10.2021, 18:58
Günlük aşılamanın azaldığı Karabük’te haftalık vaka sayısı 991’e ulaştı

Korona virüs vaka yoğunluğunun en çok arttığı 10 il arasında yer alan Karabük’te haftalık vaka sayısı 991’e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı illere göre haftalık korona virüs vaka sayısı tablosunda Karabük vakaların en çok arttığı 10 il arasında yer alıyor. 2-8 Ekim tarihleri arasındaki haftalık vaka sayısı 100 bin kişide 408,02 olarak belirlendi. 243 bin nüfusa sahip olan kentte haftalık vaka sayısı 991’i buldu. Okulların açılmasıyla beraber hareketliliğin daha da arttığı ve

hastanede Covid-19 nedeniyle yatan pozitifli hasta sayısının 70’e ulaştığı kentte yoğun bakımda tedavisi devam eden 20 hastadan 15’inin entübe durumunda olduğu öğrenildi.

Aşılama çalışmalarının günlük bin kişinin altına düştüğü kentte İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından ailelerinin izniyle gönüllü olan öğrenciler için de okullarda aşılama çalışması başlatıldı.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Fenerbahçe 9 19
3. Beşiktaş 9 17
4. Karagümrük 9 17
5. Galatasaray 9 17
6. Hatayspor 8 16
7. Altay 9 15
8. Konyaspor 9 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 9 10
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 9 9
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 9 6
20. Rizespor 9 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 21
2. Ankaragücü 9 21
3. Erzurumspor 9 18
4. Eyüpspor 9 17
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 7 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. Denizlispor 9 10
12. Altınordu 9 10
13. Adanaspor 9 9
14. Manisa FK 9 9
15. Boluspor 8 8
16. Bursaspor 8 8
17. İstanbulspor 7 7
18. Balıkesirspor 8 6
19. Ankara Keçiörengücü 8 4
Takımlar O P
1. Chelsea 8 19
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Brentford 8 12
10. Wolverhampton 8 12
11. Leicester City 8 11
12. Aston Villa 8 10
13. Arsenal 7 10
14. Crystal Palace 7 7
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 8 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Real Madrid 8 17
3. Sevilla 8 17
4. Atletico Madrid 8 17
5. Osasuna 9 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Athletic Bilbao 8 13
9. Valencia 9 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 8 11
12. Mallorca 9 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 9 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 9 7
17. Granada 8 6
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 9 2