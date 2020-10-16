Güncel corona virüsü salgını verileri açıklandı! İşte 16 Ekim tablosu…

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını ve hasta sayısını açıkladı. Bugün yapılan 117 bin 5 testle birlikte toplam test sayısı 12 milyon 194 bin 778 oldu.

Son 24 saatte bin 812 yeni hasta tespit edilirken toplam hasta sayısı 343 bin 955’e çıktı. 73 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle beraber can kaybı 9 bin 153’e yükseldi.

Toplam iyileşen hasta sayısı bin 419 artarak 301 bin 98’e ulaştı. Öte yandan ağır hasta sayısının bin 445, hastalardaki zatürre oranının da yüzde 5.9 olduğu açıklandı.

Verilere göre Türkiye genelinde yatak doluluk oranı yüzde 48.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65.4 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 32.7 olarak duyuruldu.

BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIŞ EĞİLİMİNDE

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde.

* Vaka sayısı artan illerde tedbirlere uyup azalan illerde tedbirlerden taviz verirsek mücadelemiz güçleşir. Tüm bölgelerimizde tedbirlere eksiksiz uymalıyız.