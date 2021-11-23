Gerektiğinde ‘Hayır’ demesini bilin! 'Hayır' diyememek enerjiyi düşürüyor…

Üsküdar Üniversitesi NP Feneryolu Tıp Merkezi Uzman Klinik Psikolog Cemre Ece Gökpınar, güne daha motive başlamanın önündeki engelleri ve tavsiyelerini paylaştı.

Kişisel algılamalar enerjiyi düşürüyor

Uzman Klinik Psikolog Cemre Ece Gökpınar, psikolojik iyi oluşu desteklemek ve enerji halini yükseltmek için günlük hayatta yapılan işlevsel olmayan tutumların fark edilmesi gerektiğini söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Enerjiyi düşüren davranışların başında karşı tarafı kırmamak için ‘hayır’ diyememek geliyor. Bu durum kişide var olan enerjinin tükenmesine sebebiyet veriyor. Enerjiyi gün içerisinde düşüren ve özellikle de sosyal anlamda zorlayan durumlardan biri de kişisel algılamalardır. İşe giderken bir arkadaşa günaydın denmesine rağmen karşı taraftan yanıt alınmaması örnek gösterilebilir. Ancak önemli olan, yapılan bu davranışı kişisel algılamadan önce başka bir sebebi olup olmadığını öğrenmektir. Uyku düzeni, beslenme düzeni ve yeteri kadar su içmemek de enerjiyi düşüren fiziki durumlar arasında yer alıyor.”

Değiştirilemeyecek durumlar kabullenilmeli

Geçmişe dönüp sürekli değiştirme ihtimali olmayan şeyleri düşünmenin de gün içerisindeki enerjiyi tamamen alıp götürdüğünü vurgulayan Gökpınar, “Enerji düşüklüğü yaratan bazı durumlar vardır. Örneğin işteki arkadaşlar ile beraber bir proje üzerinde çalışırken birçok kişinin isteklerine ‘hayır’ diyememe duygusu, yeni hedeflere karşı istek arzusunun kaybedilmesine neden olur. Tam bu noktada kısır döngü de başlamış oluyor. Stres olacak durumlara rağmen değiştirilemeyecek durumları kabullenmek en doğru yaklaşım olacaktır.” diye konuştu.

Doğru nefes egzersizleri olumsuz etkileri yatıştırıyor

Doğru nefes egzersizleri yapmanın da motivasyonu düşürücü olumsuz etkilere karşı yatıştırıcı rol oynayabildiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Cemre Ece Gökpınar, “Diğer insanları memnun etmek için birçok şey yapılsa da bireyin kendisine ‘Enerjimi ve kendimi mutlu etmek için ne yapıyorum?’ sorusunu sorması gerekiyor. Akla gelen düşüncelerle savaşmanın yararı yoktur. Tam tersine düşünürken başka bir şeye odaklanmak veya bazen varlıklarını kabul etmek daha faydalıdır. Motivasyon bazen uzun vadeli hedeflerde daha kolay kaybedilebiliyor. Bu hedeflere küçük adımlarla kısa vadeli hedefleri tamamlayarak ulaşmak her zaman motivasyonu ve günlük enerjiyi güçlü tutacaktır.” dedi.

Evcil hayvanlar enerjiyi artırıyor

Paylaşım yapılabilen insanların, evcil hayvanların ve insanı yalnız hissettirmeyen iletişimlerin mutlaka günlük enerjinin artmasına katkıda bulunduğunu ifade eden Gökpınar, “Özellikle sokağa çıkma yasağında yapılan telefondaki konuşmalar, enerjiyi gün içerisinde yükselten etkenlerdir. Dolayısıyla da tüm bahsettiğimiz bu olguların etkisi, motivasyon artışında veya azalmasında büyük rol teşkil ediyor.” dedi.