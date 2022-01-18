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Gebe okullarında eğitimler devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Doğum Eylem Planı kapsamında Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık tesislerinde açılan gebe okullarında, 2021 yılında bin 290 anne adayı eğitim aldı.

Sağlık 18.01.2022, 10:18
Gebe okullarında eğitimler devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı Doğum Eylem Planı kapsamında Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı sağlık tesislerinde açılan gebe okullarında, 2021 yılında bin 290 anne adayı eğitim aldı.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, kamu hastaneleri bünyesinde açılan gebe okullarında yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunarak kentteki hamile kadınların hastanelerde açılan gebe okullarına başvurmalarını istedi.

Hâlihazırda Bursa Şehir Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnegöl, İznik, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Gemlik, Mudanya, Orhaneli ve Yenişehir Devlet Hastanelerinde gebe okulu bulunduğu bilgisini veren Dr. Yavuzyılmaz, “Yakın zamanda Gürsu ve Kestel Devlet Hastanelerimizde gebe okullarımız açılacak. Bu okullarda gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası konularında bilgi sahibi olması ve bilinçli doğum yapmaları, anne adaylarına normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni rollerini benimsemeleri konusunda bilgi ve beceri kazandırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

2021 yılında bin 290 anne adayının gebe okullarından eğitim aldığını açıklayan Dr.Yavuzyılmaz, “Eğitimler kadın doğum hizmeti verilen hastanelerimizde doğuma hazırlık sertifika programını almış hekim sorumluluğunda sorumlu ebe/hemşireler tarafından veriliyor” diye konuştu.

Primer sezaryen oranlarının azaltılması açısından gebe okullarının önemli rol üstlendiğini kaydeden Dr. Yavuzyılmaz sözlerine şöyle devam etti:

Sezaryen doğum, normal yollardan dünyaya gelemeyecek bebeklerin kurtarılması için yapılan cerrahi bir işlemdir. Sezaryenin anne ve bebek açısından da riskleri var. Normal seyreden bir gebelik normal doğumla gerçekleşmelidir. Bakanlığımızın bu konuda gösterdiği hassasiyet ve destekle ilimizde de normal doğumun özendirilmesi için kadınlarımızı bilgilendirmeye devam ediyoruz. Geçen yıl primer sezaryen oranı ilimiz kamu hastanelerinde yaklaşık yüzde 18,8 olarak gerçekleşti. Bu oranı daha da aşağı çekmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu noktada gebe okullarına önem veriyoruz"

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