Gastronomi tatili yapacağım diyerek midenizi bozmayın

Son dönemde adını sıkça duymaya başladığımız ve Türkiye’de birçok ilin pay kapmaya çalıştığı gastronomi turizminde uzmanlar sağlığınızdan olmayın uyarıları yapıyor.

Uzman kişilerin bu işte olmaları gerektiğini söyleyen şef Emrah Köksal Sezgin, “Son dönemde sıkça adından söz ettiren gastronomi turizmi eğer dikkat edilmezse insan sağlığını bile tehlikeye sokacak riskler taşıyabilir. Son dönemin modası olduğu için ehil olmayan kişilerin de yemek sektörüne girdiğine dikkat çeken sezgin, midemizin bozulması hatta sağlığımızın tehlikeye girmesi söz konusu bu nedenle sadece ehil kişilere midemizi teslim etmeliyiz” dedi.

Türkiye’de artık büyük bir paya sahip olan gastronomi turizmi ve yemek kültürü olan illerin bu turizmden pay çekmeye çalışması bu turizmi ön plana çıkartıyor. İller bu turizmden pay çıkarmak isterken korsan tabir ettiğimiz ve turizmden pay kapmak isteyen ehil olmayan işletmeler insan sağlığını tehlikeye sokabilir. Bu nedenle işin işletmeleri tercih edilmesinin gerektiğini ifade eden Sezgin, “İnsanların hayatında artık gastronomi turizmi yer tutmaya başladı. Başka bir ile çok da alışık olmadıkları bir mutfağa birkaç günlüğüne ziyaret gerçekleştiren insanlar eğer ehli olmayan işletmelere kendilerini kaptırırlarsa midelerini hatta sağlıklarını bozabilir. Bu konuda son derece dikkatli olunması gerekiyor” açıklamasında bulundu.