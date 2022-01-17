Erciş’te kalp hastası için ekipler seferber oldu

Van’ın Erciş ilçesi Topraklı Mahallesi’ndeki kalp hastası Aslan Yaşlı için ekipler seferber oldu.

Erciş ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Topraklı Mahallesi’nde kalp rahatsızlığı olan Aslan Yaşlı için yakınları yardım talep etti. Kar nedeniyle kapanan yollar Van Büyükşehir Belediyesine bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun uğraşları sonuca açılarak sağlık ekiplerinin hastaya ulaşması sağlandı. İlk müdahalesi yapılan Yaşlı, ambulansla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.