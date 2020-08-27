Eğitim-Sen açıkladı: 34 okulda vaka tespit edildi

Eğitim-Sen, yüz yüze eğitim ve öğretimin 21 Eylül’den itibaren başlamasına ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Mesleki çalışmalar için öğretmenlerin okullarda bulunduğunu ve 34 okulda vaka tespit edildiğini söyleyen Eğitim-Sen, “Mesleki çalışmaların uzaktan yapılmasının mümkün olmasına rağmen yüz yüze yapılmasında ısrar edilmesi ve yeterli önlemler alınmadan öğretmenlerin okullara çağrılması salgınla mücadelede yaşanan eksiklikleri göstermektedir” dedi.

“SENDİKALARLA BİR ARAYA GELİNMELİDİR”

“Gelinen aşama var olan durumu yeniden değerlendirmeyi zorunlu hale getirmiştir” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

* 25 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı genelgesinin uygulanmasına dönük sendikalarla bir araya gelinmelidir.

* Norm kadrolar güncellenerek ‘il dışı tayin’ hakkı verilmeli ve hızla bununla ilgili düzenleme yapılmalıdır.

* Mazeret tayinlerinde kadro yokluğu nedeniyle bazı öğretmen arkadaşların ataması gerçekleştirilemedi.

* Eş durumu özründen tayini çıkmayan arkadaşlara ‘il emrine atanma’ hakkı verilerek hızla aile birliği sağlanmalıdır.

* LGS’de öğrencilerin sorunlarına bir parça da olsa çözüm üretebilmek için 3. nakil dönemi planlamalı ve boş kontenjanları öğrencilerin tercih etmesine olanak sağlanmalıdır.

* RAM’lardan alınan raporların yenilenmesi yerine bu raporların süresinin MEB tarafından alınacak bir kararla 1 yıl uzatılması sorunu çözecektir.

* Yüz yüze eğitimin başlaması eğer gerçekten isteniyorsa sağlıkla ilgili tüm önlemlerin tam olarak alınması gerekmektedir.

* Yetersiz önlemler, niyetten öteye geçmeyen tavsiyeler ve sadece maske takarak salgınla mücadele edilemeyeceği açıktır.

* MEB başta olmak üzere sorumluluğu olan tüm kurumları bu hususta yeniden düşünmeye davet ediyoruz.

34 OKULDA VAKA

Açıklamanın devamında vaka tespit edilen okulların isimleri de paylaşıldı:

* Adana Seyhan İstiklal O.O., Adana Seyhan Yıldırım Beyazıt O.O., Adana Yüreğir Emine Özgürel İ.O.O., Adana Seyhan Orhan Gazi O.O., Ankara Bağlum Özkent Akbilek O.O., Antalya Kepez Hüsniye Özdilek MTAL, Antalya Konyaaltı Akdeniz A. L., Aydın Didim Valiler İlkokulu, Balıkesir Bandırma Esnaf Sanatkarlar O.O., Balıkesir Bandırma Korgeneral Evren Akoğlu O. O ., Burdur Gölhisar Adnan Menderes İlkokulu, Bursa Karacabey MTAL, Bursa Karacabey İMKB MTAL, Çorum Merkez Sakarya İlkokulu, Çorum Merkez Dumlupınar İlkokulu, Çorum Mecitözü İlçe MEM, Denizli Merkez Efendi İlkokulu, Diyarbakır Ergani Çayönü O.O., Diyarbakır Dîcle 15 Temmuz O.O., Edirne Keşan Keşan Lisesi

* Gaziantep Kızılhisar MTAL, İstanbul Avcılar Gümüşpala MTAL, İstanbul Bahçelievler Eşref Bitlis O.O., İzmir Bornova Gül Sefa Kapancıoğlu Anadolu lisesi, İzmir Bornova Şehit Erol Olçok İmam Hatip Ortaokulu/ Anadolu Lisesi, İzmir Karabağlar Tahir MERZECİ OO, İzmir Buca Buca A.L., Niğde Bor Atatürk A.L., Mersin Tarsus Kelahmet ilkokulu, Mersin Tarsus Turgut İçgören O.O., Mersin Çavuşlu O.O., Mersin Zeki Koyuncuoğlu İ.O/O.O, Rize Merkez İmam Hatip O.O.