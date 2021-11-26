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Edirne’de doktorların buluşu işitmede umut oldu

Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uzun ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Bulut’un geliştirdiği buluş, biyonik kulakla işitme verimini artırdı.

Sağlık 26.11.2021, 16:50
Edirne’de doktorların buluşu işitmede umut oldu

Trakya Üniversitesi Uluslararası İşitme Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Uzun ve Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Bulut’un geliştirdiği buluş, biyonik kulakla işitme verimini artırdı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Uluslararası İşitme Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cem Uzun, Merkez Müdür Yardımcısı ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erdoğan Bulut, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Ahmet Ataş ve Dr. Öğretim Üyesi Eyyüp Kara’nın geliştirdikleri işitme problemi olan hastalara yönelik "Koklear İmplantta Spatial” Seçiciliği ve konuşmayı ayırt etmeyi artırmak için yeni bir “Elektrod Frekans Kodlama Yöntemi" isimli buluş, işitme sorunu yaşayan insanlar için bir umut oldu. 2021 yılında, Avustralya Patent Enstitüsünden uluslararası patent alan buluş, uygulamadaki ilk sonuçlara göre işitme cihazlarında yüzde 15’lik bir verimlilik sağladı.

Buluşun uygulamadaki ilk verilerinin kendilerini çok mutlu eden sonuçlar verdiğini ifade eden Prof. Dr. Cem Uzun, “Kokleanın frekans ayrımı söz konusu buluşumuzun öncesine kadar ‘Yayılan Dalga Teorisi’ ile açıklanıyordu. Fakat bu teoremin kokleanın frekans ayrımını tam olarak açıklayamadığı anlaşıldı. Mevcut teknoloji ile üretilen cihazların verimliliğinin yüzde 70 civarında olduğunu ve buluşumuzla bu verimliliği daha yukarıya taşıyacağımıza inanıyorduk. Çalışmalarımız meyvesini verdi ve ilk verilere göre verimliliği yüzde 15’lik bir oranla daha da yukarı taşıdık. İç kulakta farklı frekanslara sahip seslerin birbirinden ayırt edilmesini yeni bir mekanizma ile açıkladığımız buluşumuza bağlı olarak bu cihazların temel çalışma prensibi ve yazılımsal algoritması ve donanımı da değişti. Zaman içerisinde bu verimliliğin daha artacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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