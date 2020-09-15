Covid-19 hastalığı sonrasında, fizik tedavinin 7 temel faydası

Küresel bir pandeminin ortasında olduğumuz bugünlerde, henüz hastalığın sonraki dönem etkilerini çok iyi bilmiyor olmamıza rağmen, hastalarda gördüğümüz belirtilere bağlı olarak hastanın normal hayatına dönüşündeki en önemli etkenlerden birisinin “Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon” olduğu açıkça görülüyor.

Fizik tedavi ve rehabilitasyonun, kronik hastalıkların toparlanma döneminde her zaman etkili olduğunu ifade eden Therapy Sport Center Fizik Tedavi Merkezi’nden Uzman Fizyoterapist Altan Yalım, şunları söyledi:

“Covid-19’un belirtilerine kısaca değinirsek; hastaların çoğunda gerek akciğer tutulumuna bağlı, gerekse de uzun süreli solunum desteğine bağlı kalmaları sonucu gelişen solunum sorunları oluşuyor. Çoğu vakada görülen yoğun eklem ve kas ağrıları mevcut. Uzun süreli öksürük ataklarının sonrasında gelişen boyun, sırt ve göğüs ağrıları gözleniyor. Hareketsizliğe bağlı gelişen özellikle diz ve kalçalarda, kas kuvvetinin azalmasıyla meydana çıkan ağrılar oluşuyor. Bunlarla birlikte, kondisyon sorunları, kas gücü kayıpları, yoğun bakım sonrası gelişen omuz problemleri, denge ve koordinasyonda kayıplar gibi birçok belirti ortaya çıkabiliyor. Covid-19 hastalığı sonrasındaki ve diğer kronik hastalıkların sonrasındaki toparlanma döneminin, etkili tedavi yöntemlerinin başında fizik tedavi ve rehabilitasyon geliyor” dedi.

Kronik hastaların toparlanma sürecinde fizik tedavi ve rehabilitasyonun rolü ve etkilerini anlatan Altan Yalım, şunları kaydetti:

1-Hastaların akciğer kapasitelerini geliştiren egzersiz ve germe yöntemleri, hastaların kaybettikleri rahat solunumu onlara tekrar kazandırır.

2-Kronik ağrıya yönelik fizik tedavi modeliteleri, ağrının azalmasını hızlandıracaktır.

3-Sırt ve göğüs bölgesine yönelik germe ve bölgesel solunum egzersizleri, hem nefesi düzenleyecek, hem de bu bölgede oluşan gerginliği çözecektir.

4-Kalça ve dize yönelik egzersizler ve tedavi modeliteleri, kasların kuvvetini artırarak eklemlere binen yükleri azaltıp, ağrıları azaltacaktır.

5-Uzman fizyoterapistler tarafından hazırlanacak egzersiz ve aktivite programları, hem dekondisyonu çözecek, hem de hastalara uzun dönem egzersiz alışkanlığı kazandıracaktır.

6- Yoğun bakım hastalarında sıklıkla görülen omuz ağrıları, fizik tedavi ile geçecektir.

7-Uzun süreli yatak istirahati sonucu gelişen denge ve kondisyon kayıpları, denge egzersizleri ve tüm bedene yönelik egzersiz programlarıyla iyileşecektir.