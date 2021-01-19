banner363

banner380

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Bireysel Emeklilik Sisteminde Haklar
Bireysel Emeklilik Sisteminde Haklar
Selena Gomez: Sosyal medya devleri kötülükten para kazanıyor
Selena Gomez: Sosyal medya devleri kötülükten para kazanıyor
Ekonomistler Merkez Bankası’ndan ne bekliyor?
Ekonomistler Merkez Bankası’ndan ne bekliyor?
Ankara'da sıcaklık eksi 17'ye düştü
Ankara'da sıcaklık eksi 17'ye düştü

Covid-19 aşılamasında huzurevleri, yaşlı ve engelli bakımevlerinde de süreç başladı

Sağlık Bakanlığı’nın Çin’den getirttiği Covid-19 aşısı, huzurevleri, yaşlı ve engelli bakımevlerinde kalan vatandaşlara ve çalışanlara da uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda Türkiye genelinde, bu merkezlerde kalan ve çalışan 87 bin vatandaşın aşılanması planlanıyor.

Sağlık 19.01.2021, 13:40
1
Covid-19 aşılamasında huzurevleri, yaşlı ve engelli bakımevlerinde de süreç başladı

Sağlık Bakanlığı’nın Çin’den getirttiği Covid-19 aşısı, huzurevleri, yaşlı ve engelli bakımevlerinde kalan vatandaşlara ve çalışanlara da uygulanmaya başlandı. Bu kapsamda Türkiye genelinde, bu merkezlerde kalan ve çalışan 87 bin vatandaşın aşılanması planlanıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın Çin’den getirttiği CoronaVac isimli Covid-19 aşısı sağlık çalışanlarından sonra huzurevleri, yaşlı ve engelli bakımevlerinde kalanlara ve çalışanlara da uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 81 İl Sağlık Müdürü ile online bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Çarşamba günü sağlık çalışanlarının aşılamasını tamamlamayı planladıklarının altını çizen Bakan Koca, huzurevleri, yaşlı ve engelli bakım evlerinde kalanların aşılarını da hafta sonuna kadar bitirmeyi planladıklarını kaydetti. Ayrıca bugün 90 yaş ve üzeri vatandaşların da aşılaması başladı.

“Bugün tüm Türkiye’deki, özel ve resmi huzur evlerimiz, engelli bakım merkezlerimizin tümünde, aşılama işlemlerimiz başlamıştır”

Huzurevlerinde gerçekleşen aşılamalar hakkında bilgiler veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, “Bugün tüm Türkiye’deki, özel ve resmi huzur evlerimiz, engelli bakım merkezlerimizin tümünde, aşılama işlemlerimiz başlamıştır. Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından huzurevlerinde ve engelsiz bakım merkezlerinde, sakinlerimiz ve personelimizin tümü aşılanmaktadır. Aşılarımız oluşturmuş olduğumuz aşı ünitelerinde, revirlerde sağlıkçı gözetimi altında yapılmakta. Sağlıkçılarımızın, hekimlerimizin yaptığı aşılardan sonra yaşlılarımızı, engellilerimizi revirimizde gözlem altına alıyoruz. Bu şekilde aşı işe ilgili süreçleri de takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye genelinde 87 bin sakinimiz ve personelimiz aşılanacak”

Covid-19’un başından bu yana vardiyalı sistem ile çalıştıklarının altını çizen Genel Müdür Orhan Koç, “Bugün buradaki tüm sakinlerimiz aşı olacak, Türkiye genelinde 87 bin sakinimiz ve personelimiz aşılanacak. Biz tabi ki tüm misafirlerimizi ve hizmet eden sağlıkçı ile diğer personelimizin tümünü aşılayacağız. Çünkü biz kapalı sistem vardiya dediğimiz vardiyalar ile çalışıyoruz. Mart ayından bugüne kadar bütün personelimiz vardiya sistemi ile çalışmaktaydı. İnşallah 28 gün sonra ikinci doz aşılama da yapılacak. Aşı sonrasında da 15 gün daha bağışıklanma ile ilgili bir süre bekleyeceğiz. Ondan sonra tedbirlerimizi de inşallah, ona göre esneteceğiz ve yaşlılarımız, sevdiklerine, ailelerine çocuklarına kavuşabilecek. Müjdesini de buradan vermek istiyorum” dedi.

“Aşı olduğum hiç belli olmadı”

Huzurevi sakinlerinden Covid-19 aşısı olan 82 yaşındaki Birsel Sungurer, “Kendimi süper hissediyorum. Aşı olduğum hiç belli olmadı. Şimdi çok rahatım” şeklinde konuştu.

Huzurevinde, pandemi nedeniyle Mart ayından bu yana ciddi önlemler alındığını ve zamanının büyük bir bölümünü burada geçirdiğini vurgulayan 72 yaşındaki Harika Türkay ise, “Şu an çok iyiyim. Çok mutlu ve çok memnunum. Çünkü bekliyorduk. Arkadaşlarımız da bizi seçti sağ olsunlar. İyiyim ve herhangi bir sorunum yok. Zamanın büyük bir bölümü olur mu? Biz daha hiç dışarı çıkmadık. Bizim sadece bahçemiz var. Çok güzel bir bahçe. Arkadaşlarımız müsaade ettikleri müddetçe bahçede yürüyüş yaptık. Dışarı çıkış yok. Ama evlerine gitmek isteyenler 1 aydan evvel dönmemek kaydıyla gittiler. Ben de kızımın yanına gittim. Ama korku içinde buraya geldim. Burada çok korkusuz yaşıyorum. İnşallah herkese yetecek kadar aşı olur da herkes aşısını olur ve rahat rahat dışarıya çıkabiliriz. Bütün temennim bu. Kimse hastalanmasın” ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Malatyaspor 18 24
11. Sivasspor 18 23
12. Başakşehir 18 23
13. Konyaspor 18 22
14. Göztepe 18 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 18 37
2. Man City 17 35
3. Leicester City 18 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12