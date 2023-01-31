Biontech ve Moderna aşıları depremi! Binlerce insan tazminat istiyor

haber3.com'da yer alan habere göre Almanya’da, mRNA tabanlı aşılardan olana tazminat verilmeye başlandı. Başta BioNTech olmak üzere, mRNA tabanlı aşılardan olanlarda GBS (Guillain-Barre Sendromu) diye bilinen kas zayıflığı, yüz, kol, bacak ve vücudun diğer pek çok bölgesinde karıncalanma, uyuşma, his kayıplarına neden olma, felç hatta ölümle sonuçlanan yan etkiler görüldü. mRNA ve diğer aşılarla aşılanan birçok kişide kalp kası iltihabı da (Post-Vach-Myokarditis) tespit edildi.

BIONTECH, TAZMİNATTAN MI ÜRKTÜ?

Almanya, aşı mağdurlarına şiddet derecesine bağlı olarak ayda 811 euro aylık bağlamayı kabul etti. İş kaybı olanlar ile tedavisi masraflı olanlara ise 15 bin euro ödenecek. Buna da, ‘Aşı hasarı tazminatı’ deniliyor.

Bir süre önce BioNTech’in, Almanya’daki bürokrasiden bıkıp İngiltere’ye kanser araştırmaları için büro açacağını duyurmasının altında, bu tazminat dilekçelerinin olabileceği öne sürülüyor. Bu arada, BioNTech’in hisseleri 320 eurodan 132 euroya geriledi.

Welt am Sonntag gazetesi, şu anda tek bir aşı ile büyük gelir sağlayan BioNTech içinde bir iş karmaşasının hakim olduğunu, gençlerin kısa sürede işi terk ettiğini yazdı.

Eyalet yönetimlerinin 283 kişiye tazminat ödemeyi kabul ettiği belirtilirken ileride bunların aşı üreticilerine de sirayet edebileceği, eyaletlerin ya da yan etkiler nedeniyle mağdur olanların aşı üreticilerinden ‘tazminat talep edebileceği’ belirtiliyor.

TÜRKLER’İN YOĞUN OLDUĞU EYALET DE VAR

Welt am Sonntag gazetesi, mRNA aşılarının yan etkilerini ‘sağlık raporu ile kanıtlayan’ 283 kişinin tazminat talebinin kabul edildiğini duyurdu.

Bavyera’da 61, Türklerin yoğun olduğu Kuzey Ren Vestfalya’da 38 dilekçenin onaylandığı, diğer dilekçelerin ise çeşitli eyaletlerce kabul edildiği belirtildi.

Şu anda 6 bin 300 dilekçenin işlemde olduğu, bunların yaklaşık 2000‘inin reddedildiği belirtiliyor. Bunlara karşı dava yolu ise açık. Yakında, mRNA aşılarının yan etkilerine karşı davalar da bekleniyor.

Almanya’da 1 Ocak 2023’e kadar 192 milyon Covid-19 aşısı yapıldı ve 65 milyon kişi aşılandı. Welt am Sonntag gazetesi, az da olsa Covid-19 aşılarının ölüme sebebiyet verdiğinin kabul edildiğini yazdı.

DEVLET DESTEĞİ VERİLİYOR

Almanya’da, aşının yan etkisi nedeniyle rahatsızlanan kişilere kamu tarafından bakım desteği verilip verilmeyeceğine eyaletlerin ilgili sağlık birimleri karar veriyor.

Alman Sağlık Eğitim Merkezi, ‘uzun vadeli sağlık sorunu ya da ekonomik anlamda sıkıntı yaratan’ çok ciddi aşı komplikasyonlarında, devlet desteği talebini onaylıyor.

Sağlık durumunun ağırlığına göre, bir emekli maaşı bağlanması, tedavi masraflarının karşılanması ya da aşı yan etkileri sebebiyle ölenlerin yakınlarına destek veriliyor.

AŞI HASARI NASIL TESPİT EDİLİR?

Alman sağlık sistemine göre, normal aşılamaya gösterilen reaksiyonun ötesine geçen semptomlar varsa, bir ‘Aşı Hasarı’ndan söz edilir. Uzman doktorlardan gelen raporlar, Paul Ehrlich Enstitüsü tarafından toplanıyor.

Ardından Enfeksiyondan Koruma Yasası’na göre, bu durumun ‘aşıya vücudun verdiği normal tepkinin ötesine geçen sağlık ve ekonomik sonuç’ doğurup doğurmadığına bakılır.

Döküntü, ateş veya baş ağrısı gibi normal etkiler buna dahil değildir. Gerçek hasarın oluşup oluşmadığı, aşılamadan en erken altı ay sonra belirlenebilir. Paul Ehrlich Enstitüsü’ne göre, bir emeklilik ofisi ya da uzman doktorlar tarafından tanınan bir fiziksel reaksiyon ‘Aşı Hasarı’dır.

Mayıs 2022’ye kadar, Covid-19 aşıları nedeniyle Almanya’da 60 ‘Aşı Hasarı’ oluştuğu kesinleşti.

AŞI HASARI TAZMİNATI…

Emeklilik daireleri, gerçek aşı hasarını kaydetmek ve tanımaktan sorumludur. Tıbbi incelemeler yüzünden kararın verilmesi bir yıl kadar sürer ve aşılama ile hasar arasındaki tıbbi bağlantı ancak nadir durumlarda kanıtlanabilir.

Robert Koch Enstitüsü’ne göre, kamunun tavsiye ettiği bir aşı sonucunda aşı hasarına uğrayan herkes, Federal Sağlık Hizmetleri Yasası kapsamında bakım için başvurabilir.

Bu, Enfeksiyondan Korunma Yasasında düzenlenmiştir. Ancak, ispat yükü etkilenenlere aittir. Bir tıbbi rapor, aşının her özel vakada gerçekte istenmeyen yan etkilere neden olma olasılığını her zaman açıklığa kavuşturmalıdır.

Bakım hakkı, aşının verdiği zararın sağlık ve ekonomik sonuçlarını telafi etmeyi amaçlar. Bu nedenle, etkilenenlerin hak sahibi olduğu bir götürü miktar verilemez.

Şiddet derecesine bağlı olarak, aşı mağdurları ayda 811 avroya kadar tazminat alma hakkına sahiptir. Etkilenenler ayrıca tıbbi tedavi ve profesyonel gelir kaybı için tazminat alma hakkına sahiptir. Aşırı durumlarda, aylık tazminat 15.000 euroya kadar çıkabilir.