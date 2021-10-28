banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
AB, seyahat listesini güncelledi
AB, seyahat listesini güncelledi
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sergen Yalçın'ın hedefi Alanyaspor'dan Efecan Karaca...
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Sudan, 6 ülkedeki büyükelçisini görevden aldı
Kocaeli’de tren kazası
Kocaeli’de tren kazası

Bebeğini emzirmeyen kadınlarda meme kanseri riski artıyor

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serhat Buldur, bebeğini emziremeyen annelerin meme kanserine yakalanma risklerinin emziren annelere oranla daha yüksek olduğunu söyledi.

Sağlık 28.10.2021, 13:47
Bebeğini emzirmeyen kadınlarda meme kanseri riski artıyor

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serhat Buldur, bebeğini emziremeyen annelerin meme kanserine yakalanma risklerinin emziren annelere oranla daha yüksek olduğunu söyledi.

Özel Ata Sağlık Hastanesi, meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Bayraklı Şubesinde bir seminer düzenledi. Dernek üyelerinin eşlerinin katıldığı toplantıda konuşan Op. Dr. Serhat Buldur, meme kanseri riski ve meme kanseri tanısı konuları hakkında bilgilendirme yaptı. Buldur, “Hiç evlenmeyen ve çocuk doğurmayan kişiler oluyor. Artık kadınlar hayatta çok çalıştıkları için çok fazla çocuk yapmıyor, yapsa bile çocuğunu emziremiyor. Böylelikle bu kadınların sürekli hormona maruziyeti oluyor. Bu yüzden kadınların meme kanserine yakalanma riski de artıyor” diye konuştu.

“Genetik ve hormon maruziyeti”

Meme kanseri oluşumunda ‘genetik’ ve ‘hormon maruziyeti’ olmak üzere iki etken olduğunun altını çizen Dr. Buldur, “Bu etkenlerden birincisi genetik altyapınızdır. Bunu değiştirme şansınız yok. Özellikle birinci derece yakınlarınızda sizin meme kanserine yakalanma riskiniz iki kat artar. Bu yakınlarınızdan iki tanesinde hastalık varsa risk üç kat artar. Böyle bir riskiniz varsa daha dikkatli olmalı, tarama programları için KETEM veya en yakın sağlık merkezine başvurmanız gerekir. Meme kanserine yakalanma riski açısından ikinci en önemli konu kadınlık hormonlarına, yani sizin östrojene maruz kalma durumunuzdur. Bir kadın adet gördüğü müddetçe sürekli hormonal döngü içerisinde olur. Hormonların bir kısmı zamanla azalıyor. Ne kadar erken menstruasyona başlarsanız ve ne kadar çok erken menopoza girerseniz bu süreniz uzayacaktır” dedi.

“Duşta kendi kendinizi muayene edin”

Meme kanserinin bir ileri yaş kanseri olduğunun altını çizen Dr. Buldur, “Biz meme kanseri taramalarına 40 yaşında başlıyoruz. Çünkü yapılan bilimsel çalışmalarda 40 yaşından sonra yapılan taramalar sayesinde kansere yakalanma ihtimalinin yüksek olduğu ve hastalığı önleme şansımızın daha yüksek olduğu saptanmış. Bu yüzden sizler 40 yaşında tarama programına giriyorsunuz. Tabii bu ailesinde erken yaşta kanser olan kişiler tarama programına daha erken alınıyorlar. Peki biz tarama kapsamında neler yapıyoruz? Burada sizin üstünüze düşen sorumluluklar var.

Öte yandan, hastaneye geldiğinizde bizim yaptığımız testler ve yaptığımız şeyler var. Sizlerin aylık kendinizin elle meme muayenesini yapmanız gerekiyor. Bu çok basit bir işlem. Duşa girdiğinizde ayda bir defa meme dokusunu masaj yapar gibi dıştan merkeze olacak şekilde ovalayarak gezdirmeniz gerekiyor. Eğer elinize bir sertlik veya bir kitle geldiğinde ya da meme ucunda bir akıntı, kızarıklık veya çekinti varsa en yakın doktora başvurmanız gerekiyor” bilgisini verdi.

Yorumlar (0)
15°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Beşiktaş 10 20
4. Alanyaspor 10 20
5. Fenerbahçe 10 19
6. Karagümrük 10 18
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 10 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 11 24
2. Real Madrid 10 21
3. Sevilla 10 21
4. Real Betis 11 21
5. Rayo Vallecano 11 19
6. Atletico Madrid 10 19
7. Osasuna 11 19
8. Athletic Bilbao 10 17
9. Barcelona 10 15
10. Espanyol 11 14
11. Valencia 11 13
12. Mallorca 11 13
13. Villarreal 10 12
14. Celta de Vigo 11 10
15. Elche 11 10
16. Deportivo Alaves 10 9
17. Granada 10 8
18. Cádiz 11 8
19. Levante 11 6
20. Getafe 11 3