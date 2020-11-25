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Bakan Koca salgındaki artış nedeniyle 3 ili uyardı

Sağlık Bakanı Koca, İl Sağlık Müdürleri ile gerçekleştirdiği toplantı sonrası 3 ili işaret ederek kritik uyarılarda bulundu

Sağlık 25.11.2020, 09:35
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Bakan Koca salgındaki artış nedeniyle 3 ili uyardı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'teki korona virüs vaka artışlarına dikkat çekti. 

6 ilin il sağlık müdürleriyle online toplantı düzenleyen Koca şunları söyledi: 

"Bursa, Gaziantep, Kocaeli, Tekirdağ, Malatya ve Ordu İl Sağlık Müdürleriyle yaptığımız online toplantıda; salgın seyrini, hizmet kapasitemizi ve filyasyon ekiplerimizin performansını gözden geçirdik. Ek tedbirleri ele aldık. Bursa, Kocaeli ve Gaziantep'te belirgin artış var. Bu illerimizde daha gayretli, daha titiz bir çalışma gerekiyor. Desteğinizin önemi artmış durumda. Mücadelemize desteğinizle güç verin."

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