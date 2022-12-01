Bakan Koca: “Kara ambulanslarımız bu yılın ilk 10 ayında 5 milyon 707 bin 369 hastayı sağlık kurumlarına ulaştırdı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kara ambulanslarımız bu yılın ilk 10 ayında tam 5 milyon 707 bin 369 hastayı sağlık kurumlarına ulaştırdı” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kara ambulanslarımız bu yılın ilk 10 ayında tam 5 milyon 707 bin 369 hastayı sağlık kurumlarına ulaştırdı. Özel donanımlı ambulanslarla birlikte Acil Yardım Ambulans sayımız 5 bin 792. Ekiplerimiz, Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında ve daima, gururla görevinin başında” ifadelerine yer verdi.