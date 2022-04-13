Bakan Koca hastanelerdeki son durumu paylaştı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerdeki son durumu sosyal medya hesabından paylaştı.

804 hastanenin yoğun bakımında korona hastası yok Koca, yurt genelinde 804 hastanenin yoğun bakımında korona hastası olmadığını duyurdu.

Bakan Koca: "Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı ’Sıfır’ olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın."