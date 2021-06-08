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13 Eylül'den önce üniversite öğrencileri de aşılarını olacak
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Bakan Koca duyurdu: 13 Eylül'den önce üniversite öğrencileri de aşılarını olacak

Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazar Cem Say'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Bakan Koca, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" dedi.

Sağlık 08.06.2021, 23:27
Bakan Koca duyurdu: 13 Eylül'den önce üniversite öğrencileri de aşılarını olacak

Son Dakika Haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yazar Cem Say'ın Twitter'dan yaptığı paylaşıma yanıt verdi. Bakan Koca, "13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" dedi.

"ÜNİVERSİTE NÜFUSUNUN ÇOĞUNLUĞU ÖĞRENCİ"

Koca'nın bu paylaşıma yorum yapan yazar Cem Say, "Öğrenciler de aşılanınca yüz yüze eğitime başlarız tabii. Üniversite nüfusunun ezici çoğunluğu onlar" dedi.

"13 EYLÜL'DEN ÖNCE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİMİZ DE AŞILARINI OLACAK"

Say'ın yorumunu cevabsız bırakmayan Bakan Koca, "Cem Bey, merak etmeyin 13 Eylül'den önce üniversite öğrencilerimiz de aşılarını olacak. Artık salgın ülkemizin gündeminden çıkacak. Siz de destek olun" ifadelerine yer verdi.

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