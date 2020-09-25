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Bakan Koca, 11 ilin Sağlık Müdürü ile görüştü

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, 11 İLİN SAĞLIK MÜDÜRLERİYLE VİDEOKONFERANS YÖNTEMİYLE TOPLANTI YAPTI.

Sağlık 25.09.2020, 00:10
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Bakan Koca, 11 ilin Sağlık Müdürü ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin Sağlık Müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin Sağlık Müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 ilin Sağlık Müdürleriyle videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "11 kentimizin sağlık müdürleriyle ayrı ayrı toplantı yaptık. Ankara, Konya, Kayseri, Adana, Malatya, Van, Elazığ, Adıyaman, Ağrı, Yozgat ve Erzurum’da, salgının şu anki seyrini, hasta ve taşıyıcı tespiti çalışmalarını, tedavileri ve alınması gereken ek tedbirleri değerlendirdik" dedi.

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