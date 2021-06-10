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Avrupa Parlamentosu’ndan Covid-19 aşılarında fikri mülkiyetin kaldırılması çağrısı

Avrupa Parlamentosu, Covid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarının geçici olarak kaldırılması çağrısında bulundu.

Sağlık 10.06.2021, 11:20
Avrupa Parlamentosu’ndan Covid-19 aşılarında fikri mülkiyetin kaldırılması çağrısı

Avrupa Parlamentosu, Covid-19 aşılarının fikri mülkiyet haklarının geçici olarak kaldırılması çağrısında bulundu.

Avrupa Parlamentosu’ndan (AP) yapılan yazılı açıklamada, korona virüs (Covid-19) aşılarının küresel olarak dağıtımını hızlandırmak için aşıların üzerindeki fikri mülkiyet haklarının geçici olarak kaldırılması çağrısında bulundu. Açıklamada, "Patentlerin kaldırılması, uygun fiyatlı aşılara küresel erişimi artıracaktır" ifadesi kullanıldı.

AP Milletvekilleri, ABD ile İngiltere’ye aşı ve ham madde ihracatı yasağını kaldırma çağrısında da bulunarak, Avrupa Birliği’nin (AB) Afrika’daki üretimi desteklemesi gerektiğini savundu. Halihazırda uygulanan 1.6 milyar doz aşının çoğu sanayileşmiş ve aşı üreten ülkelere verilirken, yalnızca yüzde 0.3’ü en yoksul 29 ülkeye gönderildi.
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