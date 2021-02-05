Ankara Şehir Hastanesi’nden Dünya Kanser Günü etkinliği

Ankara Şehir Hastanesi’nde kanserin önlenmesinde toplumsal farkındalık oluşturabilmek amacıyla düzenlenen Dünya Kanser Günü etkinliği, ilkokul öğrencilerinin resimlerinden oluşan “Kanserden Nasıl Korunabiliriz?” temalı resim sergisinin açılışı ile başladı.

Onkoloji Hastanesi tarafından Dünya Kanser Günü etkinlikleri kapsamında Mamak Şehit Arslan Kulaksız İlkokulu öğrencilerinin resimlerinden oluşan “Kanserden Nasıl Korunabiliriz?” temalı resim sergisi açıldı. Pandemi kurallarına riayet edilerek düzenlenen açılışta konuşan Koordinatör Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, böyle bir etkinliğe ilkokul öğrencilerinin iştirak etmelerinden dolayı memnuniyetini belirterek, yaptıkları resimlerden dolayı tebrik etti.

Tıbbi Onkoloji Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Bülent Yalçın’ın EBA TV’de Mamak Şehit Arslan Kulaksız İlkokulu öğrencilerine kanserden korunmak için nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda verdiği bilgilerin ardından öğrencilerin yaptıkları resimler beğeni topladı. Pandemi kuralları nedeniyle ziyarete kapalı olan serginin açılışına Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Op. Dr. Aziz Ahmet Surel, Onkoloji Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni, Tıbbi Onkoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Doğan Uncu, Tıbbi Onkoloji Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Bülent Yalçın, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Şahsenem Düzgün, Mamak Şehit Arslan Kulaksız İlkokulu Müdürü Hakan Çınar ile öğretmenler, Ankara Şehir Hastanesi yöneticileri ve çalışanları katıldı.

“Dünya Kanser Günü Farkındalık Sergisi”, Ankara Şehir Hastanesi’nin web sayfasında yer alan “Güzel Sanatlar Köşesi”nde ve sosyal medya hesapları aracılığıyla görülebilecek.