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Ambulans helikopter kara yoluna indi

Malatya’da 112 ambulans helikopter kara yoluna iniş yaparak yaralı şahsı alıp hastaneye yetiştirdi.

Sağlık 17.09.2021, 10:29
Ambulans helikopter kara yoluna indi

Malatya’da 112 ambulans helikopter kara yoluna iniş yaparak yaralı şahsı alıp hastaneye yetiştirdi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya’nın Kuluncak ilçesinin Kızılhisar kırsal Mahallesi’nde Mustafa Sevim (64) isimli vatandaş, çalışmakta iken 10 metre yüksekten aşağıya düştü ve ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 ambulansında ilk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından yapılan Sevim, donanımlı bir hastaneye kaldırılması gerektiği 112 komuta merkezine bildirildi. Malatya merkezde konuşlu olan 112 ambulans helikopter Malatya merkezden havalanıp daha sonra geçici olarak trafiğe kapatılan Kuluncak- Malatya karayoluna indi. Kara yoluna iniş yapan ambulans helikoptere alınan yaşlı şahıs, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde götürüldü.

Sevim, Özal tıp merkezinde tedavi altına alındı.

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