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ABD Başkanı Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. korona virüse yakalandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ın yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif sonuç verdiği duyuruldu.

Sağlık 21.11.2020, 09:35
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ABD Başkanı Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. korona virüse yakalandı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ın yeni tip korona virüs (Covid-19) testinin pozitif sonuç verdiği duyuruldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 42 yaşındaki oğlu Donald Trump Jr, yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandı. Trump Jr.’ın sözcüsü yaptığı açıklamada, "Donald Trump Jr’ın testi bu hafta içinde pozitif sonuç verdi ve kendisi şu anda karantinada" ifadelerini kullandı. Trump Jr.’ın şu ana kadar herhangi bir belirti göstermediğini belirten sözcü, "Tıbbi olarak önerilen tüm Covid-19 tedbirlerine uyuyor" dedi.

Donald Trump Jr. Başkan Trump’ın korona virüse yakalanan ikinci çocuğu. 14 yaşındaki Barron Trump’ın da geçtiğimiz aylarda Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. ABD Başkanı Trump ve eşi Melania Trump ise geçtiğimiz Ekim ayında korona virüse yakalanmış, gördükleri tedavilerin ardından iyileşmişti.
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