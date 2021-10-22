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7 Belirti Kalp Hastalığı Habercisi Olabilir!

Göğüs ağrısı meydana geldiğinde ilk akla kalp rahatsızlıkları gelse de birçok başka etken de bu ağrıya neden olabilir. Kalp damar tıkanıklığına bağlı göğüs ağrısı çoğunlukla eforla, stresle ve yemek sonrasında ortaya çıkar. Yani kalbin yükü arttığında meydana gelir. Ağrılar dakikalarca sürebildiği gibi dinlenildiğinde hafifleme eğilimindedir. Göğüs kafesinden veya göğsün sol tarafından başlayıp sol kola, çeneye ve sırta yayılabilir.

Sağlık 22.10.2021, 15:23
7 Belirti Kalp Hastalığı Habercisi Olabilir!

Nefes Darlığı 

Önce efor sarf ederken nefes darlığı başlar. İlerleyen dönemlerde geceleri de rahatsız eder. Kalp rahatsızlığı olanlar nefes darlığından dolayı geceleri düz yatamamaya, yüksek yastıkta yatmaya başlarlar. 

Çarpıntı 

Kalp atışları hızlanır ve düzensizleşir. Bu atışlar göğüste anormal bir biçimde hissedilir. İlave olarak terleme şikâyeti eşlik edebilir ve bayılma da görülebilir. Bu bulgular kalp hastalıklarına işaret olabilir. 

Çabuk Yorulma 

Çabuk yorulmanın birçok nedeni olsa da çoğu zaman kalp yetmezliğinin belirtisi olabilir. Özellikle yaşlılarda ve önceden bilinen kalp damar tıkanıklığı veya kalp kapak hastalığı olanlarda önemlidir. 

Bayılma 

Kalp hastalıklarına veya ritim bozukluğuna bağlı bayılma görülebilir. Bu bayılmalar genellikle kısa sürelidir. Ani gelişir. Tam bir bilinç kaybı olur. Tekrarlamaya müsaittir, ilerleyicidir. 

Ödem Artışı 

Kalp yetmezliğine bağlı olarak vücutta su ve tuz birikebilir. Gündüz biriken fazla su ve tuz yüzünden gece sık sık idrara çıkma isteği duyulur. 

Siyanoz 

Çoğunlukla el, ayak parmaklarında ve dudaklarda görülen, dokularda yeterli oksijen taşınamaması nedeniyle meydana gelen mavimsi renk değişikliğidir. Doğumsal kalp hastalıkları, ağır kalp yetersizlikleri ve kapak hastalıkları nedeniyle olabileceği gibi akciğer hastalıkları da siyanoza yol açabilir. 

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