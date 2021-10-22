7 Belirti Kalp Hastalığı Habercisi Olabilir!

Nefes Darlığı

Önce efor sarf ederken nefes darlığı başlar. İlerleyen dönemlerde geceleri de rahatsız eder. Kalp rahatsızlığı olanlar nefes darlığından dolayı geceleri düz yatamamaya, yüksek yastıkta yatmaya başlarlar.

Çarpıntı

Kalp atışları hızlanır ve düzensizleşir. Bu atışlar göğüste anormal bir biçimde hissedilir. İlave olarak terleme şikâyeti eşlik edebilir ve bayılma da görülebilir. Bu bulgular kalp hastalıklarına işaret olabilir.

Çabuk Yorulma

Çabuk yorulmanın birçok nedeni olsa da çoğu zaman kalp yetmezliğinin belirtisi olabilir. Özellikle yaşlılarda ve önceden bilinen kalp damar tıkanıklığı veya kalp kapak hastalığı olanlarda önemlidir.

Bayılma

Kalp hastalıklarına veya ritim bozukluğuna bağlı bayılma görülebilir. Bu bayılmalar genellikle kısa sürelidir. Ani gelişir. Tam bir bilinç kaybı olur. Tekrarlamaya müsaittir, ilerleyicidir.

Ödem Artışı

Kalp yetmezliğine bağlı olarak vücutta su ve tuz birikebilir. Gündüz biriken fazla su ve tuz yüzünden gece sık sık idrara çıkma isteği duyulur.

Siyanoz

Çoğunlukla el, ayak parmaklarında ve dudaklarda görülen, dokularda yeterli oksijen taşınamaması nedeniyle meydana gelen mavimsi renk değişikliğidir. Doğumsal kalp hastalıkları, ağır kalp yetersizlikleri ve kapak hastalıkları nedeniyle olabileceği gibi akciğer hastalıkları da siyanoza yol açabilir.