230 kilogram ağırlığındaki hasta kadın hastaneye ulaştırıldı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde sağlık sorunları yaşayan 230 kilogram ağırlığındaki 82 yaşındaki kadın, obez ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.

Adilcevaz ilçesi Kavuştuk köyünde yaşayan 82 yaşında 230 kilogram ağırlığındaki KOAH ve ayaklarında şişme gibi sağlık sorunları yaşayan Kevser Keser’in yakınları 112 Acil Servisini arayarak yardım talebinde bulundu. İhbarı değerlendiren İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, obez ambulansıyla Kavuştuk köyüne gitti. Obez ve KOAH hastası kadına ilk müdahaleyi evinde yapan sağlık ekipleri, daha sonra obez ambulansıyla yaşlı kadını Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı.