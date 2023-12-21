Türkiye’nin büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, Antalya'da güne yağış ve rüzgarlı bir havayla uyandı. Fırtına ile birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde dev dalgalar oluştu. Bu dalgaları fırsat bilen bir grup sörfçü, Boğaçayı’nın denizle buluştuğu noktaya geldi. Havanın 17, deniz suyu sıcaklığının 20,5 derece ölçüldüğü ve dalga boyunun 3 metreyi aştığı sahilde sörfçüler bu anları keyfe çevirdi. Andrenalini yüksek sörf tutkunu sporcular, sörf tahtalarıyla kendilerini dev dalgaların arasına bıraktı. Yaklaşık 1,5 saat antrenman yapan sporcuların dalgaların arasında kaybolduğu anlar heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Sporcuları, çevredeki vatandaşlar da ilgiyle izledi. Bir vatandaş ise dalgalı denizde yüzme girişiminde bulunsa da başarılı olamadı.



"Kolay bir spor değil"

Dalga sörfü yapan eski milli sporcu Kerem Balık, 9 yıldır dalga sörfü ile uğraştığını, çalışmalarını genelde Karadeniz sahillerinde yaptıklarını kaydetti.

Büyük fırtınalarda Akdeniz’in dalgalarının daha kaliteli olduğunu belirten Balık, "Antalya ve Alanya’ya geliyoruz. Çok kolay bir spor değil; hem fiziksel hem mental olarak hazırlıklı olmalısınız ve dalga boyunu yavaş yavaş yükseltmelisiniz. Ama yapılamayacak bir spor değil. Üzerinde yüzebildiğimiz bir tahta ve ayaklarımıza bağlı herhangi bir problem olduğunda ona dayalı yüzebiliyoruz. Bu sporla uğraşmayanlar dalgalı denizde yüzmesinler, tehlikeli olabilir. Aramızda milli sporcular var. Ülkemizde yetişen çok iyi sporcularımız var. Güzel bir antrenman oldu. Fırtınayı takip ederek Alanya’ya doğru gidiyoruz. Burada yaklaşık 1,5 saatlik çalışmamız oldu. Şimdi Manavgat, Alanya bölgesine gideceğiz" diye konuştu.