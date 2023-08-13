Bir dönem Türkiye’de Galatasaray’ı da çalıştıran İtalyan teknik adam Roberto Mancini, İtalya Milli Futbol Takımı’ndaki görevinden istifa etti. Mancini’nin istifası, İtalya Futbol Federasyonu’nun resmi hesabından duyuruldu. 2018 yılında göreve başlayan 58 yaşındaki çalıştırıcı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı. Mancini, İtalya'nın başında çıktığı 61 maçta 2.13 puan ortalaması yakaladı.

İtalya Futbol Federasyonu, yeni teknik direktörün önümüzdeki günlerde açıklanacağını ifade etti.