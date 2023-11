Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Takımımızın gidişatı iyi değildi ve bugün kazanmamız gerekiyordu. Benim için de takım için de önemli bir galibiyet aldık. Takım üzerindeki karamsarlığı atlatmak için gerekli bir galibiyetti. Büyütecek bir şey yok, sadece 1 maç kazandık. Taraftarımızın da desteği ile aldığımız bu galibiyetten dolayı mutluyuz. İnşallah devamını getireceğiz. Dün tesise gittiğimde de stadyuma ilk çıktığımda da çok mutlu oldum. Futbol hayatımı geçirdiğimiz bu camiaya galibiyet kazandırmak da ayrı bir keyifti. Ama dediğim gibi henüz sadece 1 galibiyet aldık. Kazanmamız gereken daha çok maç var. Başakşehir karşısına antrenman yapma şansımız olmadı. Sadece bir tane ter antrenmanı yaparak bu maça çıktık. Oyuncular ile konuştuğumuzda onlara hedeflerden bahsettim. Kulübün hak ettiği yerin burası olmadığını söyledim. Antalya kampı planımız vardı ama sonrasında iptal ettik. Takım olarak çok çalışıp daha iyi olacağız" şeklinde konuştu.

Kazak futbolcu Bahtiyar Zaynutdinov’un maç içinde yaşadığı sakatlık üzerine de konuşan Çalımbay, "Bahtiyar’ın pozisyonunda 'Hakem faul yok' dedi. Bahtiyar’ın gözünün altı kanadı ve gözüne de geldi. Sanırım burnuna da bir darbe aldı ve burnu kırıldı. Büyük bir ihtimalle ameliyat edilecek. Sıkıntılı anlar yaşandı" diye konuştu.



"Puan farkı kapanır fakat oyunumuzu geliştirmeliyiz"

Süper Lig’de Fenerbahçe ve Galatasaray ile olan puan farkının kapanabileceğini dile getiren tecrübeli teknik adam, "Hedefimiz rakiplerimiz ile olan puan farkını indirmek. Ama bugün oynadığımız oyunu çok fazla geliştirmemiz gerekiyor. Oyuncuları dinlendirerek çalışmamız gerekiyor. Tesislere ilk gittiğimde çok şaşırdım. En az 5-6 oyuncu sakat ve neredeyse hepsi de aynı bölgeden sakatlık yaşıyor. Sanırım yanlış yükleme yapılmış. Bunların analizini ekip arkadaşlarımız ile en iyi şekilde analiz ederek üstesinden geleceğiz" açıklamalarında bulundu.

Hırvat futbolcu Ante Rebic’in performansını yorumlayan Rıza Çalımbay, "Ante Rebic bence bugün yüzde 40 ile oynadı. İyi de oynadı. Rebic’in potansiyeli tartışılmaz ama formunu daha da yükseğe çıkarmamız gerekiyor. Çok daha iyi işler yapabilecek potansiyelde, özel bir oyuncu" ifadelerini kullandı.



"Arkadaşlık, dostluk her zaman kalıcıdır"

Taraftarların ve kulüp çalışanların sevgi gösterisi sonrası duygulandığını açıklayan Çalımbay, "Maç öncesi bana çiçek veren arkadaşlardan bir tanesi Çarşı grubunun liderlerinden biriydi. O dönemde kendileri ile çok duygusal zamanlar yaşamıştık. İlk gördüğümde şaşırdım, heyecanlandım doğal olarak. Arkadaşlık, dostluk her zaman kalıcıdır. Bana güzel duygular hissettirdiler" diye konuştu.



"Aboubakar ve Cenk, milli takım arasından sonra döneceklerdir"

Oyuncularının kaliteli fakat performanslarının düşük olduğunu dile getiren Rıza Çalımbay, "Alınan oyuncuların kariyerleri ve potansiyelleri oldukça iyi ama hazır değiller. Saha içerisinde de gördüğümde yetersiz kaldıklarının farkındayım ama bunun üstesinden geleceğiz. Maç eksikliklerini gidererek daha iyi duruma getireceğiz. Altyapıdan da takıma takviyelerimiz olacak. Ayrıca Aboubakar ve Cenk’in sakatlıkları büyük değil. Eminim Milli takım arasından sonra takıma katılacaklardır diye düşünüyorum" açıklamalarında bulundu.



"Yabancı hakemlere gerek yok"

Hakemlerin performansı hakkında sorulan soruya ise Çalımbay, "Hakemler ile ilgili her sezon sorunlar çıkıyor. Sivasspor’un başındayken de çok fazla olumsuzluklar yaşadım. Ben hakemlerimizin kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Hatta biliyorsunuz bizim maçta hata yaptıktan sonra mesleği bırakan bir arkadaş da oldu. Yabancı hakem konusuna katılmıyorum. Biz bize yeteriz. Bu konuyu Türk hakemler ile çözebiliriz" diyerek sözlerini tamamladı.