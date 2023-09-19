2010 yılında yeni nesil teknoloji ürünleri üretmek üzere kurulan ve 2022 yılı BTK verilerine göre IMEI kaydı açısından Türkiye’nin en büyük yerli akıllı telefon üreticisi olan Reeder Teknoloji A.Ş.’nin halka arzı büyük bir başarı ile tamamlandı. TSKB liderliğinde, Ziraat Yatırım ve Yatırım Finansman eş liderliğinde 13-14-15 Eylül’de gerçekleştirilen halka arza 4 milyon 262 bin 699’u bireysel olmak üzere toplam 4.262.914 yatırımcıdan yaklaşık 4 kat talep geldi. Bu yatırımcı sayısı ile yeni bir rekora imza atılırken, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)’nın verilerine göre pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının 7,3 milyona ulaştığı haftada, hali hazırda mevcut iki yatırımcıdan birine Reeder Teknoloji hissesinin dağıtımı yapılmış oldu.

Pay başına 9,30 TL fiyattan gerçekleştirilen halka arzın büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL olurken, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 5’ine denk gelen ve toplamda 4 milyon 208 bin yatırımcı şirkete ortak oldu. Böylece toplam satışın yaklaşık 4 kat üzerinde gelen talebin yüzde 25,3’ü karşılandı. Sermaye artımı ve ortak satışı yöntemi ile gerçekleştirilen halka arzın ardından Reeder Teknoloji, Borsa İstanbul (BİST) Yıldız Pazar’da 21 Eylül’de REEDR kodu ile işlem görmeye başlayacak. Halka arzda ortak satışından elde edilen gelirin bir kısmı 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılacak.

1 yıl boyunca dolaşımdaki pay sayısı artırılmayacak

Samsun’daki teknoloji üssünde; akıllı telefon dışında, tablet bilgisayar, akıllı saat, robot süpürge ve LED TV üretimi de gerçekleştiren Reeder Teknoloji’nin sermayesinin yüzde 22,63’ü; 170.000.000 TL nominal tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 45.000.000 TL nominal tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile olmak üzere halka arz edildi. Büyüklüğü yaklaşık 2 milyar TL’ye ulaşan halka arzda, satışa sunulan payların yüzde 85’i yurtiçi bireysel yatırımcılara ve yüzde 15’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir bölümü, işletme sermayesinin güçlendirilmesi, tesis, makine ve cihaz yatırımları ile kapasite artışına yönelik yatırımlarda kullanılacak. Ayrıca, cep telefonu LCD paneli üretim tesisi yatırımı, cep telefonu batarya üretim tesisi yatırımı, Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları ile girişim/teknoloji yatırımlarına da kaynak sağlanacak. Öte yandan, Reeder Teknoloji payları BİST’te işlem görmeye başladıktan sonra 1 yıl boyunca dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak (bedelli veya bedelsiz sermaye artırımları dahil) şekilde ek bir satış ve/veya halka arz yapılmayacak. Ayrıca paylarını halka arz eden ortak Uygar Saral, Reeder Teknoloji’nin sermaye piyasası mevzuatına göre denetlenmiş mali tablolarına göre hesaplanacak 2023 yılı Net Kar Tutarı ve FAVÖK Tutarı ile 2024 yılı FAVÖK Tutarı konusunda ilave pay taahhüdü verdi.

4,2 milyon yatırımcı ‘Hayali varsa gerçeği mümkün’ dedi

Reeder Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral, 2010 yılında ‘bilginin herkese eşit olduğu bir dünya’ hayali ile ilk adımı attıklarından bu yana, bu hayali ‘mümkün’ kılmak adına var güçleri ile çalıştıklarını belirtti. “Hayali mümkün kılmak inadımız, E- kitap okuyucu ile başladığımız teknoloji üretimi serüvenini, tablet, akıllı saat, robot süpürge, akıllı telefon ve LED televizyon ile genişletmemizin altında yatan güç oldu” diyen Saral, şu değerlendirmede bulundu: “Başarı elde etmenin temel yolu hedefler koymaktır. Biz de her geçen yıl çıtayı biraz daha yükselterek, tüm insanlara ‘merhaba’ diyen bir marka olmanın peşine düştük. Bu inadımızın en önemli adımı da halka açılma kararı oldu. Bugün 4,2 milyon yeni ortağımızla daha da büyüteceğimiz hayalleri mümkün kılmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. Öte yandan, bize güvenen, başarımıza ortak olmak isteyen yatırımcılarımıza karşı olan sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek adına, bugüne kadar ortaya koyduğumuzun performansın çok daha üstünde bir çabanın içine gireceğiz. Cirosu son 3 yılda yüzde 98 yıllık bileşik büyüme oranı ile artan bir şirket olarak artık büyümemiz ve kurumsallaşmamız paralel şekilde gidecek. Bu kadar hızlı büyürken, bize şeffaf ve hesap verebilir bir kimlik kazandıran, halka arzımıza ilgi gösteren tüm yatırımcılara teşekkür ediyorum.”

Bu topraklardan doğdu, globalde hedef büyüttü

Halka arzın ardından yatırımcıların sadece üretim kapasitesini artıracak olan bir şirkete değil, teknoloji ihracını artıracak bir şirkete de ortak olduklarını belirten Saral, “Ama yatırımcılarımızın aynı zamanda sürdürülebilir odaklı bir şirkete ortak olduklarını da vurgulamak istiyorum. Reeder Teknoloji olarak dürüst ticaret, global iş etiği, sosyal sorumluluk, bireye-topluma- doğaya saygılı, hayal gücü ve yaratıcılık değerlerimiz ile herkesin bilgiye ulaşabileceği ürünler tasarlamaya devam edeceğiz. Toplam çalışan sayımız Haziran 2023 itibarıyla 747 ve bunun yarısından fazlasının kadın olması bizim açımızdan ayrı bir gurur kaynağı. Çünkü Türkiye'nin dinamik gücünü yansıtan bir demografiye sahibiz. Samsun’da, Anadolu insanının özverisi ve emeği ile başladığımız yolculuğumuzda markamızı da bu topraklarda yeşerttik ve yine bu toprakların insanıyla geleceğe doğru, emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

BTK verilerine göre Reeder Teknoloji’nin yüzde 6,5’lik pazar payı ile sektörde beşinci oyuncu olduğunun da altını çizen Saral, “Dünyanın en büyük markaları ile aynı sektörde olduğumuz dikkate alındığında, güçlü bir yerli oyuncu olarak kısa sürede marka bilinirliliğini artırarak 5. sıraya yerleşmemizin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Pazardaki payımızı önümüzdeki dönemde de hızla artırmaya kararlıyız” dedi.

İki yılda kapasitesini 4 kat artırdı

Reeder Teknoloji, 2022 yılı içinde faaliyete geçen yeni üretim tesisleriyle birlikte kapasitesini 4 kat artırdı. Böylece yeni kategorilerden ürünlerin üretimini yapabilir hale gelen Reeder Teknoloji, üretimini önümüzdeki dönemde Teknokent’e dönüşecek olan Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde gerçekleştiriyor. Kampüs’te bulunan eski tütün hangarlarını yenileyerek teknoloji üssüne çeviren Reeder Teknoloji, ayrıca, İncesu yerleşkesindeki Ar-Ge Merkezi’ni de 2022 yılında hizmete aldı. Ar-Ge merkezinde “herkes için teknoloji” vizyonuyla çalışmalarını yoğunlaştıran Reeder Teknoloji’nin toplam cirosu 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 108,87 artışla 942,8 milyon TL’ye çıktı. Şirketin bu yılın ilk altı aylık sonuçlarına göre 720,1 milyon TL olan cirosunun yüzde 98,88’ini cep telefonu, kalanını ise tablet ve akıllı saat oluşturuyor. Şirketin Haziran 2023 itibari ile esas faaliyet karı ise 337,9 milyon TL’ye ulaşmış durumda.