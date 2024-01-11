İspanya Süper Kupası yarı finalinde Real Madrid ile Atletico Madrid, Al Awal Park at King Saund University Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 90 dakika 3-3 sona erdi. Real Madrid'de Arda Güler, 112. dakikada Valverde'nin yerine oyuna girdi. Bu dakikadan sonra iki gol bulan Carlo Ancelotti'nin öğrencileri karşılaşmayı 5-3 kazanarak finale yükseldi. Real Madrid'in gollerini 20. dakikada Antonio Rudiger, 29. dakikada Ferland Mendy, 85. dakikada Dani Carvajal, 116. dakikada Stefan Savic (kendi kalesine) ve 120+3. dakikada Brahim Diaz atarken, Atletico Madrid'in gollerini ise 6. dakikada Mario Hermoso, 37. dakikada Antoine Griezmann ve 78. dakikada Antonio Rüdiger (kendi kalesine) kaydetti.

