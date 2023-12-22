Temelleri 1976 yılında atılan, % 37,2 oranında halka açık bir şirket olan Ral Yatırım Holding, inşaat, enerji ve eğitim gibi stratejik sektörlerde çeşitlendirilmiş işletme yapısıyla çalışmalarına devam ediyor.

Yılı değerlendiren Ral Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kandemir, “Ülkemizde seçim yılı olmasına ve kurda dalgalanmaların yaşanmasına rağmen 2023 yılının ilk dokuz aylık döneminde şirketin gerek hasılat ve karlılıkta gerekse nakit yaratma kapasitesinde başarılı sonuçlar elde ettik. 2023 yılının ilk dokuz ayında satış hasılatımız geçen yılın aynı dönemine göre % 335 oranında artarak 1 milyar 24 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Toplam net kârımızı ise geçen yılın aynı dönemine göre % 206 oranında artırarak 286 milyon TL’ye çıkardık. Net kâr marjımız ise bu dokuz aylık dönemde de % 28 olarak devam etti. Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem gören hisselerimiz ise 2023 sene başından bu yana yatırımcısına % 150 oranında değer kazandırarak BİST-100’ün üzerinde performans gösterdi. Bu sonuçlar doğrultusunda 2023 yılını hedeflerimiz doğrultusunda başarılı bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyoruz” dedi.

“Sürdürülebilir nakit yaratma kapasitemizi artırıyoruz”

Holding bünyesinde şimdiye kadar 5,3 milyar TL değerinde toplam 3.756 adet konutun tamamlandığını ifade eden Rıza Kandemir, “Kars, Gaziantep, Hatay ve Ankara'da devam eden projelerimiz bulunuyor. Bu projelerimizin öngörülen hasılat bedeli toplam 5,9 milyar TL'ye ulaştı. Mevcut ve yeni inşaat taahhüt projeleriyle sürdürülebilir nakit yaratma kapasitemizi daha da artırıyoruz” diye konuştu.

“Viranşehir’de 130 MW’lık GES projemizi Haziran 2024’te devreye almayı hedefliyoruz”

Yenilenebilir enerji alanında güçlü bir oyuncu olmayı hedeflediklerini vurgulayan Kandemir, “Viranşehir projelerimiz bizler için oldukça önemli. YEKA GES-4 kapsamında toplamda ön lisansı alınan 100 MWe/130 MWm kapasiteli Viranşehir 4 ve 9 projelerimiz için Elektrik Enerjisi İletim Hattı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan ÇED Raporu için de olumlu karar çıktı. Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor, santralimizi Haziran 2024’te devreye almayı hedefliyoruz. Bununla beraber Manisa Efkaftepe'de 24 MWm kurulu güce sahip, Afyonkarahisar İscehisar'da ise 30 MWm kurulu güce sahip RES projelerimiz için de ön lisansımızı aldık. Afyonkarahisar ve Diyarbakır'da hayata geçirmeyi planladığımız toplam 44 MWm kurulu güce sahip GES ve RES projelerimiz için ön lisans işlemleri devam ediyor. Projelerimizin toplam yatırım değeri ise 250 milyon USD değerine ulaştı” diye belirtti.

Eğitim alanına da kısaca değinen Kandemir, Ankara Yenimahalle'deki Girne Koleji'nde anaokulu'ndan liseye eğitim ve öğretim sunduklarını, eğitim alanında uzun vadede vakıf üniversitesine dönüşüm hedefleri olduklarını belirtti. Holding bünyesinde Ankara Temelli Sanayi Bölgesi'nde mermer fabrikalarının da olduğunu söyleyen Kandemir, 4 bin metrekare kurulu alanda tamamı kendilerine ait makine parkı ile faaliyetlerin sürdüğünü ifade etti.

“Ral GYO’nun kuruluşunu gerçekleştirip halka arzını gerçekleştirmeyi planlıyoruz”

Ral Yatırım Holding için bir 2024 projeksiyonu sunan Kandemir, “Ral Yatırım Holding olarak en önemli önceliğimiz YEKA GES-4 kapsamında toplamda 100 MWe/130 MWm kapasiteli Viranşehir santralimizi 2024 yılı içinde devreye almayı hedefliyoruz. İnşaat taahhüt alanında ise Kars, Gaziantep, Hatay ve Ankara'da projelerimize devam ediyoruz. Ankara’da Mustafa Kemal mahallesinde hayata geçireceğimiz proje için ruhsat çalışmaları devam ediyor. Ruhsat alıp 2024 yılında projemizin inşaatına başlamayı hedefliyoruz. Hatay’daki New Tower projemizde de inşaat çalışmalarımız hızla sürüyor. 2024 yılında projemizi tamamlayıp teslimlerini gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. Projemizden şirketimize 900 milyon TL civarında kaynak yaratacağız. Bu kaynağı yenilenebilir enerji projelerinin finansmanında kullanacağız. Tüm bunların yanı sıra Ral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın kuruluşunu gerçekleştirip 2024 yılı içinde halka arzını gerçekleştirmek de hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.