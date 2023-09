UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ‘Kentsel Dönüşüm, Markalaşma, Karabük ve Çevresi Deprem Afet Zirvesi’ yapıldı. Tüm Bürokratlar ve İş İnsanları Konfederasyonu ve Karabük Dernekler Federasyonu ile Safranbolu Belediyesinin ortaklığında düzenlenen etkinlik Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programda konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’de deprem mekanizmasının oluştuğunu belirterek, “13 milyon yıldır depremler devam ediyor. Daha milyonlarca sene de devam edecek. Gerçekten de ülkemizin en önemli gündem maddesi ve beka sorunudur deprem. Eğer bu depremleri halledemezsek, binlerce, on binlerce insanımızı toprağa verirsek biz ülkemizi soyumuzu özgün bağımsız olarak geleceğe taşıyamayız” dedi.



"Karabük'ün kendine özgü ayrı bir fay hattı var"

Karabük fayının jeolojik özelliklerinin incelenmesi gerektiğini ifade eden Görür, “Tarihi dönemlere bakıyorsun Karabük fayında hiç deprem yok. O da bir şanssızlık. Deprem olduğunu görsek belki bir şey söyleyeceğiz ama aktif olduğunu biliyoruz" diye konuştu.



Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın yılda 1 santimetre hareket ettiğini anlatan Görür, "500 senede 5 metre hareket ediyor. 5 metrelik bir hareket verirse o da 7 ve üzeri deprem üretir. 1513 depremi var orada üzerine 500 sene koyun bugünlere geliyor. Ciddi bir bilim dünyasında bu fayın periyodunu doldurdu, vurma zamanı geldiğini bilir. Biz de bildik. Karabük fayını bilmiyorum. Bu işi de abartmayın. Karabük Türkiye'nin deprem açısından göreli olarak emniyetli bir yerinde ama bir Karabük fayı var. Bu fay 40 kilometre uzunluğunda. Bu fayın özelliklerini bilmiyoruz. Ne zaman deprem üretir bilmiyoruz. Eğer deprem üretirse 7'ye varan bir deprem üretebilir. Onun için yerel yönetimin bu fayı ayrıntılı bir şekilde jeolojik ve jeofizik özellikleriyle incelemesi lazım” ifadelerini kullandı.



Kentlerin depremlere hazır hale getirilmesi gerektiğini kaydeden Görür, şunları söyledi:

"Yerleşim alanlarını oluşturan 6 bileşeni deprem dirençli hale getirmek zorundasınız. Bilinçsizce bir şeyler yapmayalım. Birincisi yönetim sistemi. Yerel yöneticiler işbaşı yapmadan önce muhakkak yerel yöneticilerimize deprem hakkında, zarar azaltma hakkında, tehlike analizi hakkında, acil yönetim hakkında, acil müdahale hakkında kursa tabi tutun."



Yerel yöneticilerin deprem konusunda kurs ve eğitime tabi tutulması gerektiğinin önemine değinen Görür, "Bizim halkımız depremi ciddiye almıyor. Halkın ciddiye almadığı bir şeyi hükümetler nasıl yapsın. Bu mümkün mü. Bizim halkın deprem farkındalığı yok. Halk depreme de hükümetine de yerel yönetimine de başta kendisi sahip çıkmalı. Yanlış yapan belediye başkanı, yanlış yapan milletvekiline kaşını önce o karartmalı. Demokratik anlamda, çoluk çocuğumuzun can güvenliği bakımından, depremde can vereceğimiz işler yapmayın demeli. Halkın kendisi bunu istemeli. Bunun peşinde olmalı” şeklinde konuştu.



Prof. Dr. Yüksel Yalova, Prof. Dr. Ali Akdemir, Prof. Dr. Aynur Aydın, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin de konuşma yaptığı konferansa, Karabük Vali Yardımcısı Erol Özkan, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.