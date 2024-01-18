Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi (BSL) 17’nci hafta maçında evinde ağırlayacağı Galatasaray Ekmas mücadelesinin hazırlıklarını Başantrenör Hakan Demir yönetiminde sürdürdü.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Basketbol Takımı, Galatasaray Ekmas’ı Muradiye Spor Salonu’nda ağırlayacak. Mücadele 20 Ocak Cumartesi günü saat 13.00’te oynanacak.

Yeni Başantrenörü Hakan Demir yönetiminde üst üste iki deplasman maçından zaferle ayrılan yeşil-beyazlı takım, iç saha maçıyla galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Tarzanlar, karşılaşmanın hazırlıklarını Başantrenör Hakan Demir yönetiminde sürdürdü. Potanın Tarzanlarında sakatlıkları devam eden John Roberson ve Sinan Sağlam bu maçta da forma giyemeyecek.