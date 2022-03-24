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Zelenskiy’den protesto çağrısı!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 1. ayı yaklaşırken tüm ülkelere protesto çağrısında bulunarak, "Duruşunuzu gösterin. Ofislerinizden, evlerinizden, okullarınızdan ve üniversitelerinizden çıkın. Barış için çıkın. Ukrayna’yı desteklemek, özgürlüğü desteklemek, yaşamı desteklemek için Ukrayna sembolleriyle çıkın" dedi.

Politika 24.03.2022, 09:39 24.03.2022, 10:11
Zelenskiy’den protesto çağrısı!

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkesine saldırılarının 1. ayında videolu mesaj yayınladı. Rus halkına seslenen Zelenskiy, Rusların ülkelerini terk etmesini istedi. “Eminim aranızda devletinizin politikasından iğrenen çok kişi vardır" diyen Zelenskiy, "Kiminiz zaten televizyonda gördüklerinizden, kendi propagandacılarınızın internette size nasıl yalan söylediğinden bıkmış durumda. Ödediğiniz vergilerle yapılan savaşla ilgili size yalan söylüyorlar. Bu da Rusya’nın tüm halkını her gün daha da yoksullaştırıyor. Bu aptalca değil mi? Devletiniz sizi daha da yoksullaştırmak için sizden vergi topluyor. Sizi dünyadan izole etmek, kontrol edilmenizi kolaylaştırmak için" ifadelerini kullandı.

"Siz Rusya vatandaşları da barış istiyorsanız evlatlarınızı savaştan çıkarın"

Zelenskiy, "Ukrayna, Rusya’nın güvenliğini hiçbir zaman tehdit etmedi. Topraklarımıza barışı geri getirmek için her şeyi yapıyoruz. Bu nedenle siz Rusya vatandaşları da barış istiyorsanız evlatlarınızı savaştan çıkarın. Vergilerinizi savaşa vermemek için Rusya’yı terk edebiliyorsanız yapın” dedi.

“Biz Ukraynalıların savaşmayacağımızı düşündüler, yanıldılar”

Rusya’nın savaşta sadece Ukrayna’nın değil, tüm Avrupa’nın özgürlüğünü kısıtlamaya çalıştığını söyleyen Zelenskiy, “Rus birliklerinin asıl planı, işgalin ilk günlerinde çöktü. Ukraynalıların korktuğunu düşündüler. Biz Ukraynalıların savaşmayacağımızı düşündüler, yanıldılar. Ukraynalılar hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Özgürlük hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Özgürlüğün hayatı nasıl zenginleştirdiğini bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.

"Rus birlikleri kötülüğün sınırlarını bilmiyor"

Zelenskiy, "Rusya her yerden insan gücü alıyor. Teknik, bombalar, füzeler. Dünyanın her yerinde paralı askerler aranıyor. Rus birlikleri şehirlerimizi yok ediyor. Siviller ayrım gözetmeksizin öldürülüyor. Kadınlar tecavüze uğruyor, çocuklar kaçırılıyor. Mülteciler vuruluyor. İnsani yardım koridorları ele geçiriliyor ve yağmacılık yapılıyor. Müzeler yakılıyor, okullar, hastaneler havaya uçuruluyor. Onlar için hedef üniversiteler, mahalleler, kısacası her şey. Rus birlikleri kötülüğün sınırlarını bilmiyor" dedi.

"Rusya, Avrupa’daki tüm insanların özgürlüğünü yenmeye çalışıyor"

Zelenskiy, "Ancak Rusya’nın savaşı sadece Ukrayna’ya karşı değil. Rusya, özgürlüğe karşı savaş başlattı. Bu, Ukrayna topraklarında Rusya için sadece bir başlangıç. Rusya, Avrupa’daki tüm insanların özgürlüğünü yenmeye çalışıyor. Sadece kaba ve acımasız gücün önemli olduğunu göstermeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

Küresel protesto çağrısı

Savaşın durdurulması gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "Dünya Rusya’yı durdurmalı. Dünya savaşı durdurmalı. Duruşunuzu gösterin. Ofislerinizden, evlerinizden, okullarınızdan ve üniversitelerinizden çıkın. Barış için çıkın. Ukrayna’yı desteklemek, özgürlüğü desteklemek, yaşamı desteklemek için Ukrayna sembolleriyle çıkın" diyerek Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının 1. ayına 1 gün kala tüm ülkelere protesto çağrısında bulundu. Zelenskiy, "İnsanların önemli olduğunu, özgürlüğün önemli olduğunu, barışın önemli olduğunu söyleyin" dedi.

“NATO, AB ve G7’den ciddi adımlar bekliyoruz”

Belçika’nın başkenti Brüksel’de bugün yapılacak üç ayrı zirveyi hatırlatan Zelenskiy, "NATO, AB ve G7 zirvesi her birimizin güvenliği için önemlidir. Eminim bizi nasıl desteklediklerini göstereceklerdir. Ancak politikacılar da özgürlüğü desteklemelidir. Herkesin yaşam mücadelesini desteklemeliler. NATO, AB ve G7’den ciddi adımlar bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

"Bu üç zirvede kim dost, kim ortak ve kim bize para için ihanet etti göreceğiz"

Zelenskiy, "Rusların çıkarları için lobi yapmaya başladığını biliyoruz. Bunlar savaşın çıkarları. Bazı ortaklarla çalıştıklarını biliyoruz. Bu üç zirvede sağlam duruşumuz temsil edilecek. Bu üç zirvede kim dost, kim ortak ve kim bize para için ihanet etti göreceğiz" diye konuştu.

"Hiçbir zaman uçak ya da modern füzesavar silahları almadık"

Küresel oluşumlardan herhangi bir destek alamadıklarını söyleyen Zelenskiy, “Ukrayna semaları füzelerden ve uçaklardan korunamadı. Hiçbir zaman uçak ya da modern füzesavar silahları almadık. Tanklar, gemi karşıtı silahlar almadık. Rus birlikleri hala binlerce insanımızı öldürebilir, şehirlerimizi yok edebilir. Çünkü Rusya on yıllardır bu utanç verici savaşa hazırlanıyor. Hava sahasının kapatılmasını istedik. NATO’nun Ukrayna için daha etkin olmasını istedik. İttifaktan bu savaşın kazanılmasında, topraklarımızın işgalcilerden temizlemesinde ve Ukrayna’da barışı yeniden tesis etmede Ukrayna’ya tam olarak yardım edeceğini beyan etmesini istedik” dedi.

Zelenskiy’nin konuşması, Orta ve Doğu Avrupa’ya takviye asker gönderme konusunun ele alınacağı NATO zirvesinden saatler önce geldi.

#Ukrayna #Zelenskiy
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