Zelenskiy, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı heyeti ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ve beraberindeki heyetle Zaporijya Nükleer Santrali’nde yaşanan gelişmeleri ele aldı.

Geçtiğimiz mart ayından bu yana Rus ordusunun kontrolünde olan Avrupa’nın en büyük nükleer santrali Zaporijya Nükleer Santrali ziyareti öncesi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ve beraberindeki heyet, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştü.

Görüşmede Ukrayna topraklarında bulunan ve Rusya tarafından işgal edilen santraldeki görüşmeler ele alınırken, Zelenskiy, nükleer santralle ilgili yaşanan gerilimden Rusya’yı sorumlu tuttu. Santralde ve çevresinde her gün patlamalar olduğunu söyleyen Zelenskiy, bu nedenle dünyanın büyük bir riskle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) ve UAEA’nın Zaporijya için alacağı her türlü kararın Ukrayna için önemli olduğuna vurgu yapan Zelenskiy, "BM ve UAEA, Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresini askerden arındırılmış bölge oluşturulması, Rus ordusunun santrali terk etmesi ve Ukrayna’nın tekrar santralin kontrolünü sağlaması Ukrayna için önemlidir" dedi.

Zelenskiy ayrıca, UAEA misyonunun Zaporijya çerçevesinde muhtemel küresel tehditlere karşı yeterli çabayı göstermesi gerektiğini de ifade etti.

UAEA, ekibinin hafta sonu nükleer santralde olması bekleniyor

Nükleer sızıntı endişelerinin ortasında UAEA yetkililerinin, 29 Ağustos’ta Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki durumun kontrol altına alınabilmesi için santrale gitmek üzere yola çıktığı duyurulmuştu. Yetkililerin bu hafta sonuna kadar tesise varmasının beklendiğini söyleyen Grossi, "Ukrayna’nın ve Avrupa’nın en büyük nükleer tesisindeki güvenliği ve emniyeti korumak zorundayız" demişti.