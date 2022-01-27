banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
HES kodları için yeni karar!
HES kodları için yeni karar!
Vali Yerlikaya açıkladı: ''Yasak devam ediyor''
Vali Yerlikaya açıkladı: ''Yasak devam ediyor''
Memur ve emeklilerin zam farkları hesaplarda!
Memur ve emeklilerin zam farkları hesaplarda!
Kar İstanbul'a geri dönüyor!
Kar İstanbul'a geri dönüyor!

Yunanistan’da Miçotakis hükümeti güven oylamasına gidiyor

Yunanistan ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Alexis Çipras, meclis oturumunda Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetine eleştiride bulunarak, güven oylaması talep etti.

Politika 27.01.2022, 20:14
Yunanistan’da Miçotakis hükümeti güven oylamasına gidiyor

Yunanistan ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Alexis Çipras, meclis oturumunda Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümetine eleştiride bulunarak, güven oylaması talep etti.

Yunanistan’da Başbakan Kyriakos Miçotakis hükümeti güven oylamasına gidiyor. Yunanistan ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Alexis Çipras, Yunanistan Meclisi’nde hükümetin Covid-19 ile mücadelesini ve geçtiğimiz günlerde kar yağışı nedeniyle yaşanan kaos için eleştiride bulunarak meclise güven oylaması talep etti. Meclis’in önerge oylamasına, pazar günü yerel saatle 18.00’de başlayacağı açıklanırken, meclisteki 300 milletvekilinden 151’nin lehte oy vermesi ile ülkenin yeniden seçime gidebileceği belirtildi.

Yunanistan ana muhalefet lideri Çipras, Başbakan Miçotakis’in geçtiğimiz günlerdeki yoğun kar yağışı nedeniyle üç gün boyunca ülkenin ve başkent Atina’da birçok bölgenin elektriksiz kaldığını belirterek, ülkede yaklaşık 23 bin kişinin hayatını kaybettiği Covid-19 ile mücadele konusunda hükümete eleştiride bulundu.

Çipras, “Günlerdir beklenen kötü hava sonunda Miçotakis personel durumunu kar altına gömdü ve binlerce vatandaşı kötü havanın insafına bıraktı. Kar, Başbakan ve hükümetin hatalarından ders alma iradesine ve yeteneğine sahip olduğuna dair umutları gömdü” ifadelerini kullandı.

Çipras ayrıca Covid-19 ile mücadele hakkında, “Hükümetin iktidarda kaldığı her saat 4 ila 5 vatandaşımız hayatını kaybediyor. Sağlık çalışanları olmadan, onlara gerektiği gibi yardım edemeyecekler. Ülkemizde toplam ölü sayısı 23 bine yakın. Ülkemiz Avrupa Birliği (AB) içinde en kötü durumda ve bu hiçbir stratejinin gizleyemediği bir durumdur" dedi.

“Artık gitme vaktiniz geldi”

Muhalefet lideri Çipras, “Yangınlarda, salgında, karda olduğu gibi her olayda devletin trajik başarısızlığı, ülkemizin uluslararası alanda son konumlara sürüklenmesini sağlayarak demokrasiye zarar veriyor. Çoğunluk mevcut hükümetten ve mevcut başbakandan olumlu ve iyi hiçbir şey bekleyemez” ifadelerini kullandı. Çipras, “Ülke nefes alsın diye hükümetin gitme vakti geldi. Çünkü yarım bir özür ile toplumun gazabına karşı koyamazsınız. Vatandaşlar ülkesinin bu kadar gerilemesini hak etmiyor” ifadelerini kullandı.

Ülkenin 1967-1974 yıllarındaki cunta rejiminden beri gördüğü en kötü hükümete karşı gensoru önergesi sunmaya karar verdiğini söyleyen Çipras, “Artık gitme vaktiniz geldi çünkü demokraside çıkmaz sokaklar yok. Demokrasi ve ilerlemeden yana olan tüm siyasi ve toplumsal güçleri Başbakan Miçotakis hükümetinin gitmesi için bizimle mücadele etmeye çağırıyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11