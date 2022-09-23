Ukrayna’da Rusya kontrolündeki 4 bölgede referandum

Ukrayna’da Rusya’nın kontrolündeki Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson’da Rusya’ya katılmak için referandum düzenlendi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmalar 7 aydır devam ederken, Rusya’dan savaşı derinleştiren yeni bir adım geldi. Daha önce Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan ve savaş sonrası Rusya’nın hakimiyetinin arttığı sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetleri ile Zaporijya ve Herson bölgelerinde referandum düzenleniyor. Batı ülkeleri ve Ukrayna tarafından yasadışı olduğu gerekçesiyle kınanan referandumda halk, bölgelerinin Rusya’nın bir parçası olmasını isteyip istemediklerini yanıtlamak üzere oy kullanıyor.

TSİ 08.00’de sandık başına giden bölge sakinleri bazı sandıklarda uzun kuyruklar oluştururken, Donetsk’te 1 buçuk milyon, Luhansk’ta yaklaşık 1 milyon, Zaporijya’da 500 bin ve Herson’da 750 bin kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, seçim görevlileri güvenlik gerekçeleri nedeniyle ilk 4 gün boyunca oy pusulalarını evlere götürecek. Kırsal bölgelere sandık kurulmazken, seçmenler yerleşim bölgelerinde kurulan sandıklarda oylarını kullanabilecek. Ayrıca savaştan kaçanlar için de Rusya’da yaklaşık 200 sandık kurulduğu belirtildi.

Rus ordusu ve bölgelerdeki silahlı güçler, saldırı ihtimaline karşı güvenliği en üst seviyeye çıkardı. Beş gün sürecek oylama, haftaya salı günü sona erecek.

Rusya Devlet Başkanı Putin, çarşamba günü ülkede kısmi seferberlik ilan etmişti. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, kısmi seferberlik doğrultusunda 300 bin yedek askerin çağrılacağını açıklamıştı.