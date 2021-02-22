Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5’inci toplantısı gerçekleşecek

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5’inci toplantısı, Türkiye’nin ev sahipliğinde 3 ülkenin Dışişleri Bakanlarının katılımları ile gerçekleşecek.

Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5’inci Toplantısı, Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, 23 Şubat Salı günü ülkemizi ziyaret edecek. Bakan Meredov’un ziyareti sırasında, Türkmenistan ile gündemimizde bulunan ikili ve bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. Bakan Meredov’un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edilmesi öngörülüyor. Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov’un da katılımıyla Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Dışişleri Bakanları 5’inci Toplantısı da gerçekleştirilecek olup, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Bayramov ile ikili bir görüşme de yapacak. Görüşmelerde, 3 ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konulara ilişkin gelişmeler ile işbirliğini daha da geliştirmek için atılabilecek adımlar ikili ve üçlü formatta ele alınacak.