Ak Parti İzmir İl Başkanlığında yapılan değerlendirme toplantısında basın mensuplarına açıklama yapan Kasapoğlu, “İzmir için güzel hedeflerimiz vardı, gerçek belediyecilikle tanıştırmak adına hayallerimiz vardı. Hayallerimizde ısrarcıyız, hayallerimizin peşinden yürüyeceğiz. Ben bu vesileyle seçilen Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve ilçe belediye başkanlarını, meclis üyelerini tebrik ediyorum. Biz hep milletimizin menfaatinin yanında olacağız. Belediyelerde bize düşen ne varsa, İzmir'le ilgili her daim onu gerçekleştirmenin peşinde olacağız. Birlikte hareket edeceğiz. Teşkilatımız her zamanki gibi heyecanla İzmir hayallerinin peşinde. Biz refleksleri güçlü olan bir hareketiz, bu süreçlerdeki mesajları okuyarak yolumuza devam edeceğiz. İzmir'deki yaşam kalitesinin daha yukarıda olması için hayallerimizin peşinden koşmaya devam edeceğiz” açıklamalarında bulundu.



“Milletimizin iradesinden başka irade tanımadık”

Konuşmasında yerel seçimlere de değinen Kasapoğlu, “Türkiye demokrasisini ve gücünü, milli iradeye saygısı her seçim tazeleyen ve yukarı taşıyan bir ülke. Bunu geçtiğimiz yıl nasıl yaşadıysak 31 Mart’ta da yaşadık. Halkımız sandıklara koştu ve milletimiz ne dediyse başımızın tacı oldu. Milletimizin iradesinden başka irade tanımadık ve tanımayacağız. Bundan sonra demokratik olgunluğumuzu daha da yukarı taşıyacağız. Seçim tablosunda demokratik olgunluk ve şölen var. Bu şölende de büyük emekler var” diye konuştu.



“Ekilen tohumların meyve verdiğine şahit olacağız”

“Küresel anlamdaki sorunların ekonomik anlamdaki ektilerini hissediyoruz” diyen Kasapoğlu, şunları kaydetti:

“Fakat yine bunları birlikte aşacağız. Bunları aşmak için çalışıldığının kimsenin şüphesi olmasın. Milletimizi daha müreffeh, daha mutlu kılmak adına adımlarımızı büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Biz milletimizin mesajını hep kıymetli gördük, asla küçümseyenlerden olmadık. Seçimlerde ölülere oy kullandırıldı, halkı simitle kömürle kandırdınız dediler, bahane ürettiler. Biz asla milletimizin iradesini bahaneler ile örtme peşinde olmadık. Önümüzde 4 yıl var, Türkiye yüzyılı sürecimizin başındayız. Göreceksiniz çok kısa zamanda ekilen tohumların meyve verdiğine şahit olacağız. Bizim anlayışımızda hiçbir zaman ümitsizlik yok.”



“Sorunları birlikte aşacağız”

Hem büyükşehir belediyesinin hem de ilçe belediyesinin güvenli binalar olmak üzere deprem gerçeğiyle ilgili ciddi çalışmalar yapması gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, “Hem büyükşehir belediyesine hem ilçelere, İzmir'in yaşam kalitesiyle, çevreyle, trafikle, sosyal belediyecilikle ilgili; İzmir'in gençliğine, kadınlarına, çocuklarına dair çok ama çok ciddi faydalar ortaya koymak gerekiyor. Demokrasimiz güçlüyse, demokrasimiz oturduysa, milletin sesi, milletin iradesi hür şekilde çıkıyorsa, milletin sözünün, kararının üstünde bir karar tanınmıyorsa, hayatın her alanlarında engelleri aşarsınız. Yaşadığımız sorunlar vardır. Özellikle küresel anlamda ekonomik sorunlarımız bizleri etkiledi. Bunları hissediyoruz ama bunları birlikte aşacağız” cümlelerine yer verdi.



Gazze’deki saldırıyı kınadı

Gençlerin en büyük yol arkadaşlarının olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, “Bizim anlayışımızda ümitsizlik yok. Gayretle yolumuza devam edeceğiz. İzmir'e dair hayallerimiz, İzmir'in bir şeylerine dair hayallerdir. Çünkü biz milletimize hizmet ederek, milletimizi mutlu kılarak, heyecanla enerji alan bir hareketiz. Gençlerle hep birlikte olduk. Kimi zaman hararetli tartışmalarla bize yaklaşan gençler oldu. Kimi zaman bize teşekkür eden gençlerimizle oturduk. Pandemi ve afet süreçlerinde çok farklı gençlerle tanıştık. Tüm gençlerimizle gurur duyduğumuzu söyledik. Bizler bu ülkenin en büyük potansiyeli olan gençlerimizin farkında olduk ve farkında olmaya devam edeceğiz. Gazze’de tüm dünyanın gözleri önünde soykırım yaşanıyor. Bu soykırımı bir kez daha kınıyorum” şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtlayan Kasapoğlu, ‘AK Parti’den devralınan belediyelerde ‘borçlara dair pankartların asılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?’ sorusuna, “Yönetici olduysanız hiçbir mazeretin arkasına sığınamazsınız. Yönetici olmak sorun çözmek demektir. 1994 yılında Cumhurbaşkanımız İstanbul’a seçildiğinde nasıl bir finansal durumu ve şehir devraldığını biliyorsunuz. Başarmak için hiçbir mazeret tanımıyoruz. Sorunların üstüne giderek aşılmalı. Enkaz edebiyatı sonuç vermez” yanıtını verdi.

Karşıyaka Stadı ile ilgili de açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, “Karşıyaka’da Mimarlar Odası, İzmir Büyükşehir Belediyesi mahkemeye gittiler ve inşaat durdu. Sonra tekrar başladı. Samimiyet ile başladık samimiyet ile bitirdik. Fakat Karşıyaka’da engellemeler bizi başarıya ulaştırmadı. Cemil Bey ile Karşıyaka’dayken görüştük. Bize ‘devredin Tunç Bey ile yapacağız’ dedi. Protokolleri gönderdik cevap yok. Cemil Bey ile tekrardan görüşeceğiz. Biz her zaman katkıdan yanayız. Devir noktasında hazırız, en hızlı şekilde gerçekleştiririz” diye konuştu.

Kasapoğlu konuşmasının devamında, oynadığı son maçta Süper Lig’e çıkmayı garantileyen Göztepe’yi ve İyi Parti Genel Başkanı olarak seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik etti.



“Ceketimi koysam kazanırım mantığında süreç yaşadık”

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da “Halkın bize verdiği mesajların doğru anlaşılması adına kararlar aşamasındayız. 2024 yerel seçimleri Türkiye'de, İzmir'imizde kazanan mı kaybeden mi ayrımı yapmaktansa, İzmir'in kazanmasını arzu ederdik. Ceketimi koyarsam kazanırım mantığının hakim olduğu bir süreci yaşadık. Her ilçe belediye başkan adayımız ve Hamza Dağ, İzmir'le ilgili ciddi projeler ortaya koyarken, hiçbir proje ortaya koymayanlara 28 ilçede çok az farklarla biz 10 ilçede az oylarla kaybettik. Bu süreçte farkındalığın ortaya çıkacağına inanıyoruz” ifadelerini vurguladı.



CHP için; ‘Sorunları Ankara’da çözmek isterlerse olumlu bakıyoruz’ yanıtı

Sözlerine devam eden Saygılı, şunları da ekledi:

“Pandemi, global ekonomik kriz, Ukrayna - Rusya Savaşı ve bölgedeki huzursuzluk, hem ülkemizi hem dünyayı ekonomik anlamda olumsuz etkiledi. Üstüne bir de 11 ilimizde yaşadığımız depremi yaşayan ülkemiz seçim atmosferine girdi. Bunlar kolay değildi. Bunları dizi gibi görüp unutacak insanlar değiliz. Biz 2001 krizini de gördük. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın önderliğinde bu sürecin yara almadan görüldüğünü de görüyoruz. Önümüzde çözülmesi gereken problemler var ama el birliğiyle çözeceğiz. CHP'nin 28 belediyeyi kazanmış olması, ortaya koyacakları bir mücadeleyi gerektiriyor. İzmir'in sorunlarını Ankara'da çözmek isterlerse olumlu bakıyoruz.”