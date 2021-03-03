TBMM Başkanı Şentop protokol sorumlusu Yunus Şeker’in eşinin cenaze törenine katıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, yakın ekibindeki protokol sorumlusu Yunus Şeker’in eşi polis memuru Sema Şeker’in cenaze törenine katıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un koruma kadrosunda yer alan polis memuru Yunus Şeker’in kendisi gibi polis olan eşi Sema Şeker (31), evinde rahatsızlanarak götürüldüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde salı günü öğleden sonra hayatını kaybetti. 1 çocuk annesi Sema Şeker’in cenazesi, bugün Karşıyaka Mezarlığı’nda öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye katılan Şentop, merhumenin eşi Yunus Şeker ve babası Fahri Çakmak’a başsağlığı ve sabır diledi.